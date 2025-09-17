Ngôi sao Indonesia đi vào lịch sử khi được vinh danh đặc biệt ở Serie A

Thủ thành Emil Audero đã thi đấu vô cùng ấn tượng trong màu áo CLB mới thăng hạng Serie A là Cremonese. Trong trận hòa 0-0 trước Verona cuối tuần qua, người gác đền Indonesia đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi có 9 pha cứu thua, góp công lớn giúp Cremonese cầm chân đối thủ.

Emil Audero là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Indonesia được vinh danh trong đội hình tiêu biểu Serie A (Ảnh: Getty).

Phong độ chói sáng ấy giúp Audero được trang Sofascore bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận, đồng thời trở thành thủ môn nổi bật nhất vòng đấu.

Đáng chú ý, thủ môn Audero là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Indonesia được vinh danh ở đội hình tiêu biểu vòng đấu ở Serie A.

Theo thống kê, Audero là thủ môn hay nhất giải đấu cao nhất nước Italy tính tới thời điểm hiện tại. Người gác đền này có 17 pha cứu thua sau 3 trận đấu, nhiều hơn người xếp thứ hai là De Gea.

Audero năm nay 28 tuổi. Trong quá khứ, anh từng có nhiều năm thi đấu cho các CLB hàng đầu ở Serie A như Juventus, Inter Milan, Sampdoria. Thủ thành này mới nhập tịch Indonesia vào tháng 2. Tính tới nay, anh đã ra sân 4 trận cho đội bóng xứ Vạn đảo.

Đội hình tiêu biểu Serie A vòng 3 (Ảnh: Fanta Calcio).

Người hâm mộ Indonesia hy vọng phong độ cao sẽ giúp Audero thi đấu tốt trong loạt trận vòng loại thứ 4 World Cup 2026 vào tháng 10 để giúp Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) có vé tham dự World Cup.

Cùng lọt vào đội hình tiêu biểu Serie A còn có hàng loạt ngôi sao khác như Luka Modric (AC Milan), Hakan Calhanoglu (Inter Milan). Juventus là đội chiếm ưu thế ở đội hình tiêu biểu vòng 3 Serie A khi giành chiến thắng 4-3 trước Inter. Lão bà có 3 cầu thủ được vinh danh là Bremer, Vasilije Adzic và Kenan Yildiz.