Báo Indonesia tố trọng tài Ma Ning ưu ái đội tuyển Iraq

Vào rạng sáng 12/10, đội tuyển Indonesia để thua 0-1 trước Iraq và chính thức đứng cuối bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Đoàn quân của Patrick Kluivert đã không còn cơ hội tham dự giải đấu ở Mỹ, Mexico và Canada.

Cổ động viên Indonesia ném cốc nhựa, chai thủy tinh xuống sân (Ảnh: Bola).

Cổ động viên Indonesia không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Ma Ning khi cho rằng vị trọng tài Trung Quốc đã ưu ái đội tuyển Iraq, trong nhiều tình huống xử ép tuyển Indonesia. Sau khi la hét vô hiệu, cổ động viên Indonesia có mặt tại sân King Abdullah Sports City ở Jeddah (Saudi Arabia) đã nổi cơn thịnh nộ ở gần cuối trận, họ ném cốc nhựa, chai nước và thậm chí cả chai thủy tinh về phía trọng tài. Trước sự nổi giận của người hâm mộ đội nhà, đội trưởng Jay Idzes đã phải chạy ra trấn an cổ động viên Indonesia để trận đấu có thể tiếp tục diễn ra.

Truyền thông Indonesia cũng đặt nhiều câu hỏi về cách trọng tài Ma Ning điều khiển trận đấu. Tờ Superball trong bài viết về trận đấu đã liệt kê ra những tình huống cho rằng trọng tài xử lý bất lợi cho Indonesia:

“Phút thứ 67, Ole Romeny đã bị Zaid Tahseen phạm lỗi nghiêm trọng. Video quay chậm tình huống va chạm cho thấy cầu thủ Iraq xứng đáng phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Tuy nhiên, trọng tài người Trung Quốc chỉ rút thẻ vàng.

Phút thứ 77, Kevin Diks bị Merchas Doski phạm lỗi, cầu thủ Iraq đã cố tình đá vào người hậu vệ Indonesia. Dẫu vậy, trọng tài người Trung Quốc vẫn không thay đổi quan điểm, ông thậm chí còn phán đoán lỗi này là của Diks.

Phút thứ 86, người hâm mộ Indonesia ném chai lọ xuống sân, như thể để trút giận lên trọng tài người Trung Quốc. Sự việc xảy ra sau khi Romeny nhận thẻ vàng vì bị cho là phạm lỗi với một cầu thủ Iraq. Pha quay chậm cho thấy, đó không phải tình huống cố ý của Romeny.

Phút thứ 99, Tahseen nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Diks trong vòng cấm địa của Iraq. Tuy nhiên, trọng tài không cho Indonesia hưởng phạt đền mà lại cho Iraq hưởng quả đá phạt. Diks bị cho là đã đưa chân quá cao về phía đối thủ, quyết định này càng làm dấy lên nhiều câu hỏi”.