Italy vô địch bóng chuyền nữ thế giới sau trận chung kết giàu kịch tính
(Dân trí) - Vượt qua đội tuyển nữ Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số sát nút 3-2 trong trận chung kết, tuyển bóng chuyền nữ Italy vô địch thế giới 2025.
Trận chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tối 7/9, tại Nhà thi đấu Hua Mak (Bangkok, Thái Lan). Đội bóng nữ số một thế giới Italy chạm trán với đội hạng 4 thế giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Giống như trận bán kết với Brazil diễn ra trước đó một ngày, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy thi đấu đầy bản lĩnh và dẻo dai.
Ở hiệp thi đấu đầu tiên, đội tuyển nữ Italy thắng sát nút 25-23, tạm dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội tuyển nữ Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu tốt hơn nhiều. Đội bóng số 4 thế giới thắng chóng vánh hiệp đấu này với tỷ số cách biệt 25-13, qua đó san bằng tỷ số 1-1.
Sang hiệp 3, đội tuyển nữ Italy trở lại. Đây cũng là hiệp thi đấu hay nhất của trận chung kết. Ở hiệp thi đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy thắng sát nút 26-24. Italy tạm dẫn trước đối thủ 2-1.
Nhưng đội tuyển nữ Thổ Nhĩ Kỳ không dễ buông xuôi, ở hiệp 4, Thổ Nhĩ Kỳ thắng 25-19, san bằng tỷ số 2-2 sau 4 hiệp đấu.
Tỷ số này buộc đôi bên phải phân định thắng thua ở hiệp 5, hiệp đấu quyết định. Ở hiệp đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy thêm một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng số một thế giới. Italy thắng hiệp 5 với tỷ số 15-8.
Chung cuộc, Italy thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25 và 15-8). Italy giành ngôi vô địch.
Trong khi đó, ở trận tranh hạng 3 diễn ra chiều cùng ngày, đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil thắng 3-2 trước đội tuyển nữ Nhật Bản.