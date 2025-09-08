Italy vô địch bóng chuyền nữ thế giới sau trận chung kết giàu kịch tính

Trận chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tối 7/9, tại Nhà thi đấu Hua Mak (Bangkok, Thái Lan). Đội bóng nữ số một thế giới Italy chạm trán với đội hạng 4 thế giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trận chung kết giữa đội tuyển nữ Italy và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vô cùng căng thẳng (Ảnh: Siam Sport).

Giống như trận bán kết với Brazil diễn ra trước đó một ngày, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy thi đấu đầy bản lĩnh và dẻo dai.

Ở hiệp thi đấu đầu tiên, đội tuyển nữ Italy thắng sát nút 25-23, tạm dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội tuyển nữ Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu tốt hơn nhiều. Đội bóng số 4 thế giới thắng chóng vánh hiệp đấu này với tỷ số cách biệt 25-13, qua đó san bằng tỷ số 1-1.

Sang hiệp 3, đội tuyển nữ Italy trở lại. Đây cũng là hiệp thi đấu hay nhất của trận chung kết. Ở hiệp thi đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy thắng sát nút 26-24. Italy tạm dẫn trước đối thủ 2-1.

Italy vô địch thế giới năm 2025 (Ảnh: Siam Sport).

Nhưng đội tuyển nữ Thổ Nhĩ Kỳ không dễ buông xuôi, ở hiệp 4, Thổ Nhĩ Kỳ thắng 25-19, san bằng tỷ số 2-2 sau 4 hiệp đấu.

Tỷ số này buộc đôi bên phải phân định thắng thua ở hiệp 5, hiệp đấu quyết định. Ở hiệp đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy thêm một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng số một thế giới. Italy thắng hiệp 5 với tỷ số 15-8.

Chung cuộc, Italy thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25 và 15-8). Italy giành ngôi vô địch.

Trong khi đó, ở trận tranh hạng 3 diễn ra chiều cùng ngày, đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil thắng 3-2 trước đội tuyển nữ Nhật Bản.