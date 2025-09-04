Xác định hai cái tên đầu tiên vào bán kết bóng chuyền nữ vô địch thế giới

Các trận tứ kết đầu tiên của giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tối qua (3/9), tại Thái Lan.

Đội tuyển nữ Nhật Bản xuất sắc giành quyền vào bán kết (Ảnh: Siam Sport).

Đặc biệt, trận tứ kết thứ nhất giữa Nhật Bản và Hà Lan diễn ra vô cùng hấp dẫn. Đội bóng hạng 4 thế giới Nhật Bản thua ở hiệp đầu tiên với tỷ số 20-25.

Dù vậy, sang hiệp hai, tình thế đảo ngược, đội bóng chuyền nữ Nhật Bản thắng lại ở hiệp đấu này với tỷ số 25-20, gỡ hòa 1-1 sau hai hiệp đấu.

Tỷ số hòa sau hai hiệp giúp cho hiệp thi đấu thứ 3 tiếp tục căng thẳng. Ở hiệp thi đấu này, Hà Lan thắng sát nút 25-22.

Tuy nhiên, thật trùng hợp là sang đến hiệp 4, đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản thắng lại đội tuyển nữ Hà Lan, cũng với tỷ số 25-22, san bằng cách biệt 2-2.

Trận đấu giữa Nhật Bản và Hà Lan diễn ra vô cùng hấp dẫn (Ảnh: Siam Sport).

Hòa nhau sau 4 hiệp thi đấu, hai đội phải giải quyết thắng thua bằng hiệp thi đấu thứ 5, hiệp quyết định. Ở hiệp đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản thắng 15-12. Chung cuộc, đội bóng chuyền nữ đến từ xứ sở mặt trời mọc thắng 3-2 (20-25, 25-20, 22-25, 25-22 và 15-12).

Nhật Bản là đội đầu tiên giành quyền lọt vào bán kết bóng chuyền nữ vô địch thế giới năm nay.

Đội bóng thứ nhì lọt vào bán kết là đội bóng chuyền nữ số một thế giới Italy. Đội bóng đến từ xứ sở mì ống thắng dễ đội số 3 thế giới Ba Lan 3-0 (25-17, 25-21 và 25-18) ở tứ kết.

Đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Italy ở bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa Brazil (số hai thế giới) và Pháp. Còn đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản ở bán kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển nữ Mỹ (hạng 7 thế giới) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các trận tứ kết giữa Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil gặp Pháp, sẽ diễn ra tối nay (4/9), tại Thái Lan.