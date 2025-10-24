HLV Vũ Hồng Việt từ chức ghế "thuyền trưởng" CLB Nam Định

Chiều 24/10, CLB Nam Định thông báo về việc chấm dứt hợp đồng với HLV Vũ Hồng Việt. Sau khi rời ghế HLV trưởng, ông Vũ Hồng Việt sẽ được chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật, trong khi người lên thay dẫn dắt CLB Nam Định là ông Nguyễn Trung Kiên.

Ông Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1979, trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định, thi đấu ở vị trí tiền vệ. Ông từng đá cho Nam Định, Cảng Sài Gòn và được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Dưới triều đại HLV Vũ Hồng Việt, ông Nguyễn Trung Kiên làm Giám đốc kỹ thuật.

HLV Vũ Hồng Việt chuyển sang công việc mới ở CLB Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Việc HLV Vũ Hồng Việt rời “ghế nóng” CLB Nam Định sớm được dự báo khi mùa giải này đội bóng thành Nam có thành tích gây thất vọng.

Ở trận gần nhất, CLB Nam Định thua Gamba Osaka (Nhật Bản) 1-3 tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026. Đây là trận không thắng thứ 5 liên tiếp của đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt trên mọi đấu trường.

Trước đó, ở đấu trường V-League, Nam Định có 4 trận thua sau 7 vòng đấu, đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Theo thống kê, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt dù kiểm soát bóng trung bình tới 60,1%, tung ra 13,5 cú dứt điểm mỗi trận, nhưng chỉ ghi được 6 bàn/7 trận.

Như vậy, HLV Vũ Hồng Việt kết thúc những ngày tháng gắn bó với CLB Nam Định trong vai trò "thuyền trưởng". Dưới thời của ông Vũ Hồng Việt, Nam Định ghi dấu ấn với hai chức vô địch V-League liên tiếp ở các mùa giải 2023-2024 và 2024-2025.