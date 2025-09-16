HLV Nam Định tuyên bố đánh bại đội bóng Thái Lan ở giải châu Á

19h15 ngày 17/9, CLB Nam Định bắt đầu hành trình của mình tại sân chơi AFC Champions League Two 2025-2026. Ở trận mở màn, đội bóng thành Nam gặp CLB Ratchaburi - đội đang đứng thứ 4 Thai-League.

Đánh giá về trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Hiện tại, chúng tôi sẵn sàng cho đấu trường AFC Champions League Two. Ratchaburi là một đội bóng có lực lượng tốt với nhiều ngoại binh đáng chú ý. Dẫu vậy, với điểm tựa sân Thiên Trường, toàn đội hướng đến một kết quả có lợi trong trận khai màn giải châu Á".

HLV Vũ Hồng Việt trả lời họp báo trước trận đấu (Ảnh: Nam Định FC).

Với việc mua sắm nhiều ngoại binh chất lượng, cùng những nội binh tên tuổi, HLV Vũ Hồng Việt tin tưởng CLB Nam Định sẽ tiến sâu ở giải châu lục mùa giải năm nay.

"Các tân binh hoà nhập tốt, tuỳ vào từng trận đấu, chúng tôi có sự xoay tua đội hình linh hoạt. Mục tiêu của Nam Định là tiến sâu tại AFC Champions League Two năm nay", HLV Vũ Hồng Việt nói.

Trong khi đó, trung vệ Lucas Alves khẳng định mục tiêu của Nam Định ở trận ra quân là giành trọn 3 điểm: "Ratchaburi không phải là đối thủ dễ dàng. Thế nhưng khi chơi trên sân nhà, mục tiêu của CLB Nam Định không gì khác ngoài 3 điểm.

Chúng tôi phải chắt chiu từng điểm số, không để lọt vào tay đối thủ. Chỉ có hai đội đi tiếp, và Nam Định cố gắng hết sức giành lấy tấm vé vào vòng trong".

Trận đấu CLB Nam Định - Ratchaburi FC diễn ra vào lúc 19h15 ngày 17/9, trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).