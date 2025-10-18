CLB Nam Định trắng tay, CLB Công an Hà Nội bị cầm hòa ở V-League

Tiếp đón Becamex TPHCM trên sân nhà Thiên Trường ở vòng 7 V-League diễn ra vào tối 18/10, đương kim vô địch Nam Định đặt mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng ở V-League sau khi có khởi đầu mùa giải tương đối thất vọng.

CLB Nam Định (áo trắng) kỳ vọng giành chiến thắng khi tiếp đón CLB TP.HCM trên sân Thiên Trường (Ảnh: Quang Đương).

Sau 6 vòng đấu trước đó, Nam Định chỉ xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng khi chỉ giành được 7 điểm, với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Tuy nhiên đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong suốt hiệp 1 khi đội khách chơi phòng ngự chặt chẽ và tổ chức nhiều pha phản công nhanh nguy hiểm.

Phút 25, Nam Định suýt chút nữa có bàn mở tỷ số nếu như pha dứt điểm của Đức Huy không tìm trúng xà ngang bật ra ngoài một cách đáng tiếc. Trong khi mải mê tấn công thì đội chủ nhà nhận "gáo nước lạnh" khi để cho đội khách có bàn mở tỷ số ở phút 37.

Cả Nam Định và TP.HCM đều rất quyết tâm giành chiến thắng ở vòng 7 V-League (Ảnh: Quang Đương).

Từ pha tấn công nhanh bên cánh trái, bóng được chuyền vào vòng cấm để Minh Khoa xử lý khéo léo bằng một pha lốp bóng qua đầu thủ thành Nguyên Mạnh đi thẳng vào lưới. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Nam Định gặp thêm khó khăn khi phải nhận quả phạt đền ở phút 51. Minh Khoa đi bóng mạnh mẽ trong vòng cấm khiến Thanh Hào phải phạm lỗi và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, Oduenyi tự tin thực hiện pha đá phạt đền kỹ thuật khiến thủ thành Nguyên Mạnh lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Một pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Nguyên Mạnh (Ảnh: Quang Đương)

Đáng chú ý, chỉ 4 phút sau bàn thua, Nam Định bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Từ quả đá phạt ngoài vòng cấm, Romulo dứt điểm trái phá đưa bóng đi căng khiến thủ thành Minh Toàn bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Bàn rút ngắn tỷ số giúp CLB Nam Định thêm phần tự tin khi dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng các cầu thủ đội khách vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết để hóa giải các đường lên bóng của đội chủ nhà.

Phút 76, tiền đạo Percy Tau vô lê nhanh trong vòng cấm nhưng thủ thành Minh Toàn vẫn kịp đổ người cứu thua cho đội nhà. Phút 83, Văn Vĩ đã đánh bại được thủ thành Minh Toàn thì cột dọc lại cứu thua cho đội khách.

Trong những phút còn lại, đội chủ nhà bất lực tìm đường vào khung thành đối thủ, đành chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà Thiên Trường và để CLB Becamex TPHCM đoạt lấy vị trí thứ 8 của mình trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-26.

Ở trận đấu cùng giờ giữa CLB SL Nghệ An với CLB Công an Hà Nội đã có kết quả hòa 1-1. Đáng chú ý đây là trận ra mắt của HLV Văn Sỹ Sơn khi đảm nhiệm "ghế nóng" của SL Nghệ An khi đội bóng xứ Nghệ có khởi đầu mùa giải đáng thất vọng với việc chỉ xếp vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng sau 6 vòng đấu.

Ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc, các cầu thủ SL Nghệ An đã tràn lên tấn công đầy tự tin và khiến đội bóng của Thủ đô phải lùi sâu phòng ngự. Sau hơn 30 phút gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ, đội chủ nhà cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 40 nhờ pha lập công của cầu thủ mang áo số 3 Lê Nguyên Hoàng.

Tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, đội khách mạnh dạn dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa và những nỗ lực không ngừng của họ đã được đền đáp ở phút 60. Sau pha bóng lộn xộn trước khung thành, Leo Artur đã chớp thời cơ sút tung lưới SL Nghệ An đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

CLB Công An Hà Nội suýt vượt lên dẫn trước nếu bàn thắng của Quang Hải không bị VAR từ chối ở phút 82. Chỉ 1 phút sau, SL Nghệ An phải thi đấu thiếu người sau khi Reon Dale Moore nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Tuy nhiên, tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu và đây là kết quả đáng thất vọng với cả hai đội ở vòng 7 V-League.