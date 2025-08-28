Man Utd bị loại ở Cúp Liên đoàn Anh, HLV Amorim bênh vực thủ môn Onana

“Mọi thứ đều sai. Cách chúng tôi bắt đầu trận đấu, các cầu thủ dường như không còn là chính mình trên sân. Tại một CLB mà mọi chi tiết đều quan trọng, thì những gì xảy ra hôm nay thực sự là vấn đề. Tôi thực sự muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ”, HLV Amorim phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Amorim tỏ rõ sự chán nản trên băng ghế huấn luyện khi Man Utd bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp một (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu trên sân Blundell Park (Anh), Man Utd để đối thủ dẫn trước 2-0 trong hiệp một. Sang hiệp hai, dù chơi khởi sắc hơn khi có 2 bàn gỡ nhờ công của Bryan Mbeumo phút 75 và Harry Maguire phút 89, tuy nhiên họ vẫn phải nhận thất bại đầy cay đắng sau khi gục ngã 11-12 trong loạt sút luân lưu cân não.

Kết quả này được xem là một trong những vết nhơ lớn nhất của "Quỷ đỏ" tại các giải đấu cúp quốc nội, đồng thời khiến FA Cup trở thành cơ hội duy nhất còn lại để đội chủ sân Old Trafford có thể giành được danh hiệu ở mùa giải này sau 2 trận mở màn không mấy suôn sẻ tại Premier League.

"Tôi nghĩ hôm nay bóng đá rất công bằng. Đội chơi hay hơn đã thắng. Chẳng quan trọng là thua trên chấm phạt đền hay không. Cảm giác vẫn như nhau. Thật khó mà chấp nhận khi cứ lặp lại những sai lầm cũ mà không có gì để nói.

Bạn không thể thay đổi quá nhiều, không thể thay đổi tất cả trong một kỳ chuyển nhượng. Điều quan trọng là phải thắng, và phải tránh những màn trình diễn như thế này. Đây đã là giới hạn. Tôi nghĩ có điều gì đó cần thay đổi”, HLV Amorim nói.

Trong ngày trở lại, thủ thành Andre Onana tiếp tục có màn trình diễn đáng thất vọng khi mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến cả hai bàn thua, từ tình huống để lọt lưới ở góc gần cho đến pha bắt hụt bóng từ quả phạt góc giúp Tyrell Warren ghi bàn. Tuy nhiên, HLV Amorim không đổ lỗi hoàn toàn cho thủ môn người Cameroon và cho rằng thất bại là lỗi của toàn đội.

Thủ thành Onana mắc sai lầm nghiêm trọng trong ngày trở lại khiến Man Utd nhận thất bại đau đớn Cúp Liên đoàn Anh (Ảnh: Getty).

"Khi bạn thi đấu với sự tôn trọng và sự quyết tâm, mọi chuyện sẽ khác. Thất bại trước một đội bóng hạng tư, đó là điều đáng xấu hổ. Không thể đổ lỗi tất cả cho thủ môn, mọi vị trí trên sân đều có vấn đề và cách các cầu thủ thể hiện trên sân ngày hôm nay đã nói lên tất cả. Thật đáng thất vọng”, HLV Amorim thừa nhận.

Cuối cùng, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha một lần nữa gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. "Tôi rất tiếc cho người hâm mộ. Chúng tôi cần tập trung cho trận đấu cuối tuần, sau đó sẽ có thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ", HLV Amorim chia sẻ.