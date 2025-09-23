HLV Mano Polking hé lộ thông tin về Quang Hải ở cúp C1 Đông Nam Á

CLB Công an Hà Nội (CAHN) cùng HLV Mano Polking sẽ có trận đấu với CLB Cebu (Philippines) tại Cúp C1 Đông Nam Á, diễn ra tối mai (24/9), trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Trước trận đấu này, HLV Mano Polking cho biết các cầu thủ trụ cột gồm Quang Hải, Việt Anh và cầu thủ Việt kiều Adou Minh chấn thương.

Ông Mano Polking nói: “Trong trận đấu ngày mai với CLB Cebu, CLB CAHN sẽ vắng tiền vệ Quang Hải, cùng các trung vệ Việt Anh và Adou Minh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn có những cầu thủ tốt để thay thế. Lực lượng của CLB CAHN rất tốt, chúng tôi sẽ thi đấu tập trung”.

HLV Mano Polking (trái) tự tin trước trận đấu ở Cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: CLB CAHN).

Ở trận đấu gần nhất của CLB CAHN, gặp CLB Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) ở Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) cách đây vài ngày, Quang Hải không được đăng ký do chấn thương. Còn Việt Anh và Adou Minh chấn thương sau trận đấu này trên.

Vắng Quang Hải, CLB CAHN sẽ kỳ vọng vào những Leo Artur, Alan, Đình Bắc trên hàng tấn công. Còn khi khuyết Việt Anh, Adou Minh, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking sẽ đặt niềm tin vào các trung vệ Hugo Gomes, Đình Trọng…

Điều quan trọng là CLB CAHN phải thi đấu tập trung và bảo toàn được thành quả của mình. Ở hai trận đấu quốc tế gần nhất, CLB CAHN đều dẫn trước, nhưng không thể kết thúc các trận này bằng chiến thắng.

Cụ thể, tại lượt trận đầu tiên của Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, CLB CAHN mở tỷ số trước CLB Pathum United (Thái Lan), nhưng thua ngược 1-2. Còn ở trận đấu với CLB Bắc Kinh Quốc An ở lượt trận đầu tiên tại Cúp C2 châu Á, CLB CAHN tiếp tục mở tỷ số, nhưng kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2.

Quang Hải sẽ không thi đấu trận gặp CLB Cebu ngày mai (Ảnh: CLB CAHN).

HLV Mano Polking bày tỏ: “Ở trận đấu với CLB Bắc Kinh Quốc An, chúng tôi đánh mất chiến thắng rất đáng tiếc. Ở một số thời điểm, chúng tôi mất tập trung nên chưa thể giành kết quả tốt nhất. CLB CAHN sẽ cải thiện điều này”.

“Ở trận đấu sắp diễn ra với CLB Cebu, mục tiêu của CLB CAHN không gì khác ngoài việc giành trọn 3 điểm. Chúng tôi sẽ thi đấu tập trung tối đa cho mục tiêu giành chiến thắng ở trận này. Các giải đấu quốc tế là sân chơi rất quan trọng với toàn đội.

Tôi biết Cebu là đội bóng mạnh. Họ đang cạnh tranh ngôi vô địch Philippines. Họ có nhiều nội binh giỏi, ngoại binh tốt. Tuy nhiên, chúng tôi đã hiểu về họ và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để giành chiến thắng”, vẫn là lời HLV Mano Polking.

Ở đầu sân bên kia, HLV Tomasito Ramos của CLB Cebu chia sẻ: “Tôi háo hức khi đội bóng của tôi được chạm trán với một đội bóng rất mạnh như CLB CAHN. Đây là cơ hội để chúng tôi thử thách các cầu thủ của mình”.

“Toàn đội tin vào khả năng gây bất ngờ cho CLB CAHN. Các cầu thủ của tôi vào lúc này rất tự tin và đã sẵn sàng cho trận đấu”, HLV Tomasito Ramos nhấn mạnh.