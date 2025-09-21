HLV Mourinho đá bay chai nước, ăn mừng “điên cuồng” chiến thắng ở CLB mới

HLV Mourinho có màn tái xuất ở Benfica sau 25 năm khi thay thế HLV Bruno Lage, người vừa bị sa thải sau thất bại bất ngờ trước Qarabag tại Champions League hôm 17/9.

Ông có trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Benfica khi hành quân tới sân Vila das Aves của AVS. Đây là thử thách không quá khó khăn với Benfica. Đội bóng thủ đô Lisbon đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đội chủ nhà.

Heorhiy Sudakov là người mở tỷ số cho Benfica ở cuối hiệp 1. Sau đó, tới phút 59, Vangelis Pavlidis đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền. Cuối cùng, Franjo Ivanovic đã ấn định chiến thắng 3-0 cho Benfica.

HLV Mourinho giành chiến thắng đầu tiên khi dẫn dắt Benfica (Ảnh: Getty).

Như thường lệ, HLV Mourinho luôn biết cách tạo ra cảm xúc bất diệt, với những phản ứng cho thấy chất đặc biệt của mình. Sau khi Ivanovic ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, HLV người Bồ Đào Nha đã luôn miệng nói điều gì đó, rồi đá tung chai nước và liên tục giơ nắm đấm lên trời.

Điều đó cho thấy nguồn năng lượng rất lớn từ ông thầy sinh năm 1963. Dù trong những năm qua, ông không còn chinh phục được những đỉnh cao nhưng vị HLV này vẫn cho thấy phẩm chất đặc biệt, rất riêng của mình. Người hâm mộ Benfica đã chờ đợi quá lâu để chứng kiến điều này.

HLV Mourinho từng dẫn dắt Benfica năm 2000 nhưng chỉ làm việc vỏn vẹn 11 trận trước khi ra đi. Sau đó, ông đã có sự nghiệp lừng lẫy cùng với Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma… với hàng loạt danh hiệu lớn.

Điều đáng nói, trong thời gian tới, Benfica sẽ phải đối đầu với Porto lẫn Chelsea. Đó sẽ là những trận đấu giàu cảm xúc của “Người đặc biệt”. Nếu ông giúp Benfica vượt qua được hai đối thủ này thì uy tín của ông sẽ lên rất cao.

Hiện tại, Benfica xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng giải vô địch Bồ Đào Nha với 13 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Porto 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.