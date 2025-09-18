Mourinho chính thức dẫn dắt Benfica

Benfica đã chính thức xác nhận việc bổ nhiệm Jose Mourinho làm huấn luyện viên trưởng, đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của "Người đặc biệt" sau 25 năm. Thông báo được gửi tới người hâm mộ và công bố trong buổi họp báo ra mắt, nêu rõ hợp đồng của Mourinho sẽ có hiệu lực đến hết mùa giải 2026/27.

Mourinho tham dự họp báo ra mắt Benfica (Ảnh Getty).

Theo tài liệu, hợp đồng bao gồm một điều khoản cho phép cả Benfica và huấn luyện viên Mourinho có thể lựa chọn không tiếp tục hợp đồng cho mùa giải 2026-27. 10 ngày sau trận đấu cuối cùng của mùa giải 2025-26 hai bên sẽ xem xét có tiếp tục làm việc cùng nhau hay chia tay.

Trong buổi ra mắt, vị huấn luyện viên 62 tuổi đến từ Setubal đã mở đầu bằng lời cảm ơn Chủ tịch Rui Costa: "Tôi muốn cảm ơn sự tin tưởng của ông, cảm ơn niềm vinh dự mà tôi cảm nhận được lúc này. Là người Bồ Đào Nha, không một ai không quen thuộc với lịch sử, văn hóa và quy mô của Benfica và câu lạc bộ này".

Mourinho cũng nhấn mạnh sự tập trung vào nhiệm vụ phía trước, gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân: "Tôi muốn nói rõ một điều: Tôi phải gạt bỏ mọi cảm xúc này và nhìn nhận rõ Sport Lisbon và Benfica, công việc của mình, trách nhiệm này, theo một cách rất đơn giản. Tôi là huấn luyện viên của một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Tôi muốn tập trung và chú tâm vào sứ mệnh này, tôi không nói về khó khăn, mà là vào niềm vui hiện tại, từ góc nhìn của một huấn luyện viên. Tập trung vào một điều gì đó luôn thực sự thú vị".

Mourinho bắt tay Rui Costa (Ảnh Getty).

Mourinho cũng hạ thấp tầm quan trọng của những danh hiệu đã giành được sau nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2000, khẳng định sự trở lại lần này không phải để ăn mừng quá khứ: "Đã 25 năm trôi qua, nhưng tôi không ở đây để ăn mừng sự nghiệp của mình. Đó là 25 năm tôi có cơ hội làm việc tại những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, và để kết thúc bài phát biểu này, với tư cách là đại diện của câu lạc bộ này, tôi muốn nói rằng không có câu lạc bộ lớn nào khác mà tôi có cơ hội huấn luyện khiến tôi cảm thấy vinh dự, có trách nhiệm hoặc có động lực hơn việc trở thành huấn luyện viên của Benfica".

Buổi họp báo diễn ra ngắn gọn theo yêu cầu của Mourinho, người đã tiết lộ kế hoạch ở lại Seixal cho đến khi đội bóng di chuyển lên phía bắc để đối đầu với CLB Aves vào chủ nhật. "Tôi rời khỏi nhà và nói với gia đình "Hẹn gặp lại vào chủ nhật", ông thú nhận, ám chỉ sự tập trung cao độ vào công việc mới.