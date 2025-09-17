CLB đầu tiên sa thải HLV ở Champions League, Mourinho sắp “lao vào lửa”

Đêm qua, CLB Benfica đã hứng chịu trận thua sốc với tỷ số 2-3 trước Qarabag ngay trên sân nhà Da Luz. Trận thua này khiến cho ban lãnh đạo đội bóng nổi giận. Ngay lập tức, họ thông báo sa thải HLV Bruno Lage vào lúc 1h20 sáng (theo giờ địa phương).

HLV Bruno Lage bị sa thải ngay sau khi Benfica thất bại sốc trước Qarabag trên sân nhà Da Luz ở trận mở màn Champions League (Ảnh: Getty).

Chủ tịch Rui Costa đã tổ chức buổi họp báo để thông báo quyết định này. Đây là nhiệm kỳ thứ hai của Bruno Lage tại đội bóng thành phố Lisbon. Chiến lược gia 49 tuổi trở lại Benfica từ tháng 9/2024. Ông đã giúp CLB giành cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha mùa trước và khởi đầu mùa này khi giành Siêu cúp Bồ Đào Nha cùng 3 chiến thắng và 1 trận hòa ở giải vô địch Bồ Đào Nha.

Ông cũng đưa “Đại bàng” vượt qua Nice và Fenerbahçe ở vòng loại Champions League. Tuy nhiên, trận hòa Santa Clara cuối tuần trước (dù chơi hơn người một giờ), cộng thêm thất bại sốc trước Qarabag, khiến chiếc ghế của HLV Lage không thể giữ vững.

Người được nhắc đến nhiều nhất để thay thế không ai khác ngoài Jose Mourinho. HLV kỳ cựu người Bồ Đào Nha vừa mới mất việc sau khi bị CLB Fenerbahce sa thải vì thất bại trước chính Benfica ở vòng play-off Champions League.

Dù Chủ tịch Rui Costa từ chối xác nhận thông tin bổ nhiệm HLV Mourinho nhưng ông nhấn mạnh chỉ tìm “một HLV mang trong mình gen của nhà vô địch”.

HLV Mourinho sắp trở lại tiếp quản CLB cũ Benfica (Ảnh: Getty).

Các kênh truyền hình CMTV cùng CNN Bồ Đào Nha đều khẳng định đôi bên đã đạt thỏa thuận nguyên tắc. Hợp đồng đang được hoàn tất, với mức lương dự kiến của HLV Mourinho rơi vào khoảng 4-5 triệu euro/năm. Thậm chí, các điều khoản bồi thường nếu bị sa thải cũng đã được thống nhất.

Điều đáng chú ý, "Người đặc biệt" vừa bỏ túi 15 triệu euro tiền đền bù từ CLB Fenerbahce. Tính đến nay, “Người đặc biệt” đã trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử nhận tổng cộng 100 triệu euro tiền bồi thường sa thải.

Việc Mourinho trở lại Benfica hứa hẹn mang tới nhiều cảm xúc, bởi đây là CLB đầu tiên ông dẫn dắt khi mới bắt đầu sự nghiệp HLV trưởng ở mùa giải 2000/01. Khi đó, ông chỉ gắn bó chưa đầy 10 trận nhưng kịp để lại dấu ấn với chiến thắng 3-0 trước Sporting Lisbon, trước khi chuyển sang Porto và tạo nên hành trình kỳ diệu.

Trong bối cảnh Benfica chuẩn bị bầu cử ghế Chủ tịch vào tháng tới, Rui Costa cũng muốn sử dụng HLV Mourinho như quân bài chiến lược để chiến thắng trước ứng cử viên nặng ký Joao Noronha Lopes và tái đắc cử ghế Chủ tịch Benfica.