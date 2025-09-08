Lý do thực sự khiến HLV Mourinho bỗng dưng bị sa thải

HLV Jose Mourinho đã bị CLB Fenerbahce sa thải ngay sau thất bại trước Benfica ở vòng play-off Champions League. Đây là quyết định bất ngờ của CLB Thổ Nhĩ Kỳ khi mùa giải mới bắt đầu.

HLV Mourinho bị sa thải vì chỉ biết chơi phòng ngự thụ động (Ảnh: Getty).

Phát biểu trên tờ Hurriyet, Chủ tịch Fenerbahce, ông Ali Koc, đã tiết lộ sự thật đằng sau việc sa thải HLV người Bồ Đào Nha. Ông cho biết: “Chúng tôi đã có sự ăn ý tuyệt vời với Mourinho. Việc đưa ông ấy tới Thổ Nhĩ Kỳ đã là một thành công. Tuy nhiên, chúng tôi cần một lối chơi tấn công chủ động và sáng tạo hơn. Fenerbahce là CLB có DNA ghi bàn và áp đảo, chứ không phải phòng ngự thụ động”.

Theo ông Koc, vấn đề không nằm ở việc bị loại bởi Benfica, mà là cách Fenerbahce thất bại: “Chúng tôi lo ngại rằng mùa giải này sẽ tiếp tục theo lối mòn cũ. Ở châu Âu, bóng đá phòng ngự có thể hiệu quả, nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi phải thắng thuyết phục, phải áp đảo phần lớn trận đấu. Thực tế, đội bóng thường xuyên gặp khó khăn mỗi khi bị dẫn trước”.

Trong 62 trận dẫn dắt Fenerbahce, HLV Mourinho giành 37 chiến thắng, hòa 14 và thua 11, nhưng không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Đây là điều khác biệt so với sự nghiệp lẫy lừng trước đó của ông tại Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United, Tottenham và AS Roma.

HLV Mourinho nhận được 120 triệu euro tiền đền bù hợp đồng trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Ngoài yếu tố chuyên môn, báo Spor Arena tiết lộ quan hệ giữa Mourinho và ban lãnh đạo Fenerbahce cũng dần rạn nứt sau mùa giải kém thuyết phục. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị cho là thiếu niềm tin vào các cầu thủ nội địa, thường xuyên để Ismail Yuksek hay Irfan Can Kahveci ngồi dự bị.

Mùa trước, Fenerbahce chỉ về nhì tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, không thắng nổi bất kỳ đội nào trong nhóm 5 đội dẫn đầu, đồng thời thất bại ở các trận derby trước Galatasaray lẫn Besiktas. Trên thị trường chuyển nhượng, CLB cũng không thể bán cầu thủ với giá cao như những năm trước, trong khi các tân binh mà HLV Mourinho yêu cầu đều thi đấu thất vọng.

“Chia tay Mourinho là quyết định đầy tiếc nuối, nhưng chúng tôi tin rằng đội bóng cần một hướng đi mới để trở lại đúng vị thế vốn có”, Chủ tịch Ali Koc khẳng định.

Dù sao, HLV Mourinho cũng được đền bù 15 triệu euro sau khi bị Fenerbahce sa thải, nâng tổng số tiền đền bù mà ông nhận được trong cả sự nghiệp lên tới 120 triệu euro. Đó là HLV nhận được nhiều tiền đền bù hợp đồng nhất lịch sử bóng đá.