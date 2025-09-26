HLV Mourinho tuyên bố bất ngờ về mức lương ở CLB mới

Tuần trước, HLV Mourinho chính thức ra mắt trên cương vị HLV trưởng Benfica với bản hợp đồng có thời hạn hai năm, đánh dấu sự trở lại CLB nơi ông từng bắt đầu sự nghiệp cầm quân vào năm 2000. Trước đó, “Người đặc biệt” đã bị Fenerbahce sa thải sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ thất bại trong mục tiêu giành vé dự Champions League.

HLV Mourinho khẳng định ngay cả khi ở nhà vẫn nhận được nhiều tiền hơn so với khi làm việc ở Benfica (Ảnh: Getty).

Nhiều nguồn tin tại Bồ Đào Nha cho rằng HLV Mourinho có thể thu về gần 30 triệu bảng trong hai năm dẫn dắt Benfica, gồm 14 triệu bảng ở mùa đầu tiên và khoảng 15,7 triệu bảng ở mùa kế tiếp. Tuy nhiên, ông thầy sinh năm 1963 đã phủ nhận thẳng thừng con số này và cho biết bản thân thậm chí còn “lỗ” khi nhận lời trở lại quê nhà làm việc.

Ông chia sẻ: “Nếu tôi ở nhà đến hết mùa giải, tôi sẽ kiếm được nhiều hơn so với hiện tại ở Benfica. Đơn giản là vậy. Tôi có thể ở London cùng gia đình, đi nghỉ ở Algarve, du lịch đây đó và vẫn có thu nhập cao hơn.

Tôi không làm công việc này vì tiền. Tôi chấp nhận hy sinh bởi tôi nhớ cảm giác được cạnh tranh danh hiệu. Đây là điều tôi không thể có ở AS Roma hay Fenerbahce. Với tôi, Benfica là cơ hội đặc biệt cả về nghề nghiệp lẫn con người”.

Trong lần trở lại Benfica, HLV Mourinho đã giành được 4 điểm sau 2 trận đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Đây là CLB thứ 10 trong sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng của ông. Trong sự nghiệp, ông đã gặt hái được hầu hết danh hiệu cao quý như Champions League, Europa League, Europa Conference League, vô địch giải Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga…

HLV Mourinho khẳng định làm việc ở Benfica vì muốn giành danh hiệu, chứ không phải vì tiền (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi vì sao tiếp tục làm việc dù không thu về lợi ích tài chính, HLV Mourinho nhấn mạnh: “Điều thúc đẩy tôi là thử thách, là rủi ro, là cảm giác thắng thua, có thể rất hay hôm nay nhưng cũng có thể tệ hại ngày mai. Đó là thứ đưa tôi ra khỏi vùng an toàn. Nếu một lời nói dối được lặp đi lặp lại, người ta sẽ tin nó là sự thật. Nhưng thực tế, nếu tôi ở nhà đến tháng 7, tôi sẽ kiếm được nhiều hơn ở Benfica”.

Dù vậy, tương lai của HLV Mourinho tại Benfica vẫn chưa thực sự chắc chắn. Theo tiết lộ của tờ Record, hợp đồng của ông có điều khoản cho phép hai bên đơn phương chấm dứt ngay trong 10 ngày đầu tiên sau khi mùa giải khép lại. Khi đó, chi phí bồi thường cho việc sa thải hoặc trường hợp HLV Mourinho tự nguyện rời đi sẽ thấp hơn đáng kể so với các thời điểm khác.

Theo hé lộ từ một vài nguồn thân cận, HLV Mourinho chỉ nhận lương chưa tới 6 triệu euro/năm khi làm việc ở Lisbon. Đây là mức lương thấp nhất mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận được trong nhiều năm qua.