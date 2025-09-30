Mourinho vỗ về Chelsea trong ngày trở lại Stamford Bridge

Mourinho trở lại phía Tây London (Anh) trong khuôn khổ vòng bảng Champions League vào rạng sáng 1/10 (giờ Việt Nam), chuyến đi này mang ý nghĩa hoài niệm sâu sắc đối với "Người đặc biệt". Mourinho đã dẫn dắt Chelsea giành ba chức vô địch Anh, ba Cúp Liên đoàn và một Cúp FA trong hai nhiệm kỳ, ghi dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử câu lạc bộ. Với sự hỗ trợ tài chính từ Roman Abramovich, ông đã biến Chelsea từ một đội bóng tầm trung thành một thế lực vô địch.

Tuy nhiên, những thành công đó không ngăn cản người hâm mộ Chelsea hô vang "ông không còn đặc biệt nữa" và chế giễu ông khi ông trở lại với tư cách huấn luyện viên của Man Utd và sau đó là Tottenham.

Mourinho tham dự họp báo tại Stamford Bridge (Ảnh: Getty).

Hiện tại Mourinho dẫn dắt Benfica sau khi bị Fenerbahce sa thải, ông đã mở đầu cuộc họp báo trước trận đấu tại Stamford Bridge bằng tuyên bố rằng ông "không còn là người của Chelsea nữa". Tuy nhiên, nhận thức được nguy cơ bị chỉ trích, ông nhanh chóng rút lại lời nói, khẳng định tình yêu với câu lạc bộ và mong muốn được người hâm mộ đối xử nồng hậu.

"Tất nhiên tôi sẽ luôn là một người của The Blues. Tôi là một phần lịch sử của đội bóng và đội bóng họ cũng là một phần lịch sử của tôi. Tôi đã giúp đội bóng trở thành một Chelsea vĩ đại hơn và họ đã giúp tôi trở thành một Jose vĩ đại hơn", Mourinho chia sẻ với các phóng viên.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm: "Đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đó là một quyết định tuyệt vời mà tôi đã đưa ra. Lý do tôi trở lại đội bóng lần thứ hai tất nhiên là vì lần đầu tiên tôi đã rất hạnh phúc."

"Khi tôi nói mình không phải là người của màu xanh, tôi đang nói đến công việc tôi phải làm vào ngày mai. Tôi không nghĩ người hâm mộ Chelsea sẽ la ó. Ít nhất thì trên phố, người hâm mộ Chelsea làm phiền tôi chỉ là để xin chữ ký và chụp ảnh."

Những bức ảnh Mourinho kỷ niệm các khoảnh khắc vĩ đại nhất của ông tại Chelsea được treo trên tường của Ted Drake Suite, một cử chỉ mà ông không thể không chú ý. "Không có nhiều câu lạc bộ làm điều này. Có vẻ như nhiều câu lạc bộ đang lo sợ về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đôi khi có vẻ như họ muốn xóa tên những người đã làm nên lịch sử. Điều đó cho thấy Chelsea thực sự là một câu lạc bộ lớn", ông nói.

Mourinho vẫn đang sở hữu một ngôi nhà gần Stamford Bridge, ông đã quyết định không gây áp lực lên huấn luyện viên hiện tại của Chelsea, Enzo Maresca, người đang chịu nhiều chỉ trích sau những trận thua liên tiếp trước Man Utd và Brighton mùa này. Maresca đã dẫn dắt Chelsea giành quyền tham dự Champions League và vô địch UEFA Conference League mùa giải trước.

"Đội bóng đã có một giai đoạn buồn mà ngay cả tôi, người ngoài cuộc, cũng đặt ra một số dấu hỏi. Có vẻ như Chelsea đã đánh mất bản sắc của mình, nhưng những gì xảy ra trong mùa giải trước đã đưa mọi thứ trở lại đúng hướng", ông nhận định.

Mourinho cho các cầu thủ Benfica tập làm quen sân Stamford Bridge (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Mourinho không bỏ lỡ cơ hội nhắc đến những thành tích của mình cùng Chelsea. Khi được hỏi liệu ông có còn tự coi mình là huấn luyện viên giỏi nhất trong lịch sử Chelsea hay không, Mourinho trả lời: "Tôi là người vĩ đại nhất cho đến khi có người giành được bốn danh hiệu. Chelsea đã giành được một chiến thắng trước thời của tôi. Sau đó, họ ngừng vô địch, và rồi đội của tôi tiếp tục vô địch".

Và theo phong cách cay độc đặc trưng, ông đã hạ thấp giá trị của hai chiếc cúp mà Maresca giành được. "Giải Conference League là một giải đấu dễ dàng để một câu lạc bộ lớn giành chiến thắng. Tôi đã làm được điều đó với Roma. Champions League khó giành chiến thắng hơn nhiều so với Club World Cup, nhưng tất nhiên Chelsea có tiềm năng", ông nói.

Hơn một thập kỷ trôi qua kể từ khi ông nâng cao chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng ngay cả khi sự nghiệp huấn luyện của Mourinho đang trên đà suy yếu, ông vẫn là một điểm thu hút phòng vé. Sau khi trả lời câu hỏi cuối cùng của buổi họp báo, Mourinho đã chủ động bắt tay một số gương mặt quen thuộc trong giới truyền thông Anh, tạo dáng chụp ảnh tự sướng và ôm chầm lấy một thành viên lâu năm của đội ngũ truyền thông Chelsea.

"Bạn biết tôi mà, tôi thích điều đó", ông nói với một nụ cười mỉm trước khi rời khỏi sân khấu.