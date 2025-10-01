Chelsea khiến Mourinho nhận thua tại Stamford Bridge

Chelsea đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Benfica tại Champions League, đánh dấu ngày trở lại Stamford Bridge không mấy vui vẻ của HLV Jose Mourinho khi chuỗi trận không thắng của ông trước The Blues kéo dài lên con số 8 (hòa 3, thua 5).

Bước vào trận đấu với thành tích bất bại cùng Benfica (thắng 2, hòa 1), Mourinho đã chứng kiến đội bóng của mình khởi đầu mạnh mẽ dù phải thi đấu trên sân khách. Cú sút chìm của Dodi Lukebakio buộc Robert Sanchez phải trổ tài đẩy bóng vào cột dọc văng ra ngoài sân. Chelsea sau đó cũng đáp trả với pha dứt điểm chệch cột dọc của Pedro Neto, suýt chút nữa phá vỡ thế bế tắc.

Chelsea khởi đầu chậm nhưng dần áp đảo Benfica (Ảnh: Getty).

Chelsea bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 18, Alejandro Garnacho băng xuống nhận bóng ở bên trái trong vòng cấm địa, cú căng ngang của anh khiến Richard Rios vô tình phản lưới nhà. Sau khi có bàn thắng dẫn trước, The Blues suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ khi tiền đạo Tyrique George đón đường chuyền của Marc Cucurella, nhưng không thể đánh bại thủ thành Anatoliy Trubin.

Benfica khởi đầu hiệp hai tương tự hiệp một, đội khách tạo ra một vài tình huống đe dọa khi Fredrik Aursnes có những vị trí thuận lợi, nhưng cả hai lần anh đều bị trọng tài thổi việt vị. Tuy nhiên, Benfica không tạo ra cơ hội rõ ràng nào, giúp The Blues giữ vững thế trận. Dù Mourinho đã thực hiện ba sự thay đổi người, Chelsea mới là đội tiến gần nhất đến bàn thắng thứ hai khi cầu thủ vào sân thay người Estevao buộc Trubin phải dùng đầu cản phá.

Mourinho đứng chỉ đạo cầu thủ Benfica thi đấu tại Stamford Bridge (Ảnh: Getty).

Sau hai trận liên tiếp nhận thẻ đỏ tại Ngoại hạng Anh, Chelsea một lần nữa chỉ còn 10 người trên sân khi Joao Pedro nhận thẻ vàng thứ hai trong thời gian bù giờ. Tuy nhiên, The Blues đã thi đấu kiên cường để tạo dấu ấn tại chiến dịch Champions League mùa này và duy trì thành tích toàn thắng trước Benfica trong cả 5 lần đối đầu.

Trong khi đó, gã khổng lồ Bồ Đào Nha đã không thắng trong chín trận gần nhất trước các đối thủ Anh (hòa 3, thua 6) và vẫn chưa có điểm nào ở vòng bảng sau thất bại đáng thất vọng trước Qarabag ở lượt trận đầu tiên.