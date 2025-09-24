HLV Mourinho bất ngờ bị cáo buộc dàn xếp tỷ số

Sau khi chia tay Fenerbahce, HLV Mourinho đã tiếp quản ghế HLV trưởng tại Benfica. Điều đáng nói, Benfica là đội bóng đã loại Fenerbahce ra khỏi Champions League khiến cho “Người đặc biệt” bị CLB Thổ Nhĩ Kỳ sa thải.

HLV Mourinho bị cáo buộc cố tình dàn xếp để Benfica thắng Fenerbahce (Ảnh: Getty).

Điều này khiến cho HLV Mourinho đang đối mặt với những cáo buộc gây sốc. Bình luận viên Thổ Nhĩ Kỳ Sinan Engin khẳng định chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có kế hoạch rời đi từ trước, thậm chí gặp gỡ luật sư của Benfica trước trận đối đầu Fenerbahce. Do đó, ông đã “cố tình” để thua Benfica.

Phát biểu trong chương trình Deep Football trên kênh Beyaz TV, Engin nói: “HLV Mourinho đã gặp luật sư của Benfica tại một khách sạn, ngay trước trận đấu giữa Benfica gặp Fenerbahçe. Họ đã có một buổi làm việc ở đó, thậm chí còn đặt thêm phòng khác. Kế hoạch chia tay Fenerbahce đã được Mourinho chuẩn bị sẵn. Nếu họ muốn, Benfica có thể xác nhận”.

Bình luận viên Engin cho rằng trận thua của Fenerbahce và Benfica có nhiều dấu hiệu bất thường. Ông kêu gọi FIFA và UEFA vào cuộc điều tra: “UEFA và FIFA phải điều tra chuyện này! Mourinho đã tính toán để rời đi và cố tình để Fenerbahce bị loại. Ông ta thậm chí còn buông lời châm biếm: “Các anh làm gì ở Champions League vậy?’”.

HLV Mourinho mới đảm nhận ghế HLV ở Benfica sau khi bị Fenerbahce bị sa thải (Ảnh: Getty).

Không dừng lại ở đó, ông Engin còn công khai chỉ trích HLV Mourinho một cách gay gắt: “Nếu muốn, HLV Mourinho có thể gặp Rui Costa và gây ảnh hưởng đến việc Kerem Akturkoglu có ra sân hay không, bởi ông ta có tầm ảnh hưởng như vậy.

Nhưng ông ta lại chọn im lặng để nhận tiền. Đó là hành động đáng khinh bỉ. Tôi đang nói rõ cho cả Thổ Nhĩ Kỳ biết con người thật của ông ta. Các CĐV Fenerbahce từng tức giận khi chúng tôi chỉ trích nhưng các bạn đã không dám lên tiếng chống lại ông ta”.

Hiện tại, cả HLV Mourinho, Fenerbahce và Benfica đều chưa lên tiếng phản hồi cáo buộc nói trên. HLV sinh năm 1963 đã dẫn dắt Benfica trong hai trận đấu (đều ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha). Trong đó, CLB đã thắng AVS và hòa Rio Ave.