HLV Kiatisuk nằm trong nhóm ứng cử viên sáng giá dẫn dắt tuyển Thái Lan

Một trong những cái tên được nhắc đến chính là cựu danh thủ, cựu HLV đội tuyển Thái Lan (giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017), ông Kiatisuk Senamuang.

HLV Kiatisuk được nhắc đến cho vị trí HLV đội tuyển Thái Lan (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tờ Khaosod của Thái Lan viết: “HLV Zico Kiatisuk đang giữ vị trí Giám đốc Học viện bóng đá Liverpool tại Thái Lan. Ông từng dẫn dắt đội bóng xứ sở chùa vàng hai lần vô địch AFF Cup (2014 và 2016), giành được một King’s Cup và từng đưa đội tuyển Thái Lan tham dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup”.

“Các ứng cử viên sáng giá khác bên cạnh HLV Kiatisuk là các ông Anthony Hudson và Sasom Pobprasert. Trong đó, ông Anthony Hudson (người Anh) là Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của FAT. Còn ông Sasom Pobprasert là HLV của CLB PT Prachuap thuộc giải Thai-League”, Khaosod thông tin thêm.

Trong số này, HLV Kiatisuk chính là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với giới bóng đá xứ sở chùa vàng. Người hâm mộ Thái Lan khao khát được thấy “Zico Thái” trở lại nắm đội tuyển quốc gia nước họ.

3 ứng cử viên sáng giá cho ghế HLV đội tuyển Thái Lan (Ảnh: Khaosod).

Thực chất, trước khi HLV Masatada Ishii (người Nhật Bản) nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan hồi năm 2023, Chủ tịch FAT Madam Pang từng muốn ông Kiatisuk ngồi vào vị trí này.

Tuy nhiên, lúc đó HLV Kiatisuk vẫn còn vướng hợp đồng với các CLB thuộc V-League, nên ông Kiatisuk chưa thể gật đầu với Madam Pang ngay ở thời điểm năm 2023.

Ngoài ra, công việc hiện tại của HLV Kiatisuk là Giám đốc Học viện bóng đá Liverpool tại Thái Lan, chỉ là công việc bán thời gian. “Zico Thái” có thể ngồi vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan bất cứ lúc nào.

Đầu năm 2017, sở dĩ HLV Kiatisuk Senamuang chia tay đội tuyển Thái Lan, do ông bất đồng với cựu Chủ tịch FAT Simyot Poompunmuang. Còn hiện tại, hầu như không còn trở ngại nào quá lớn để ngăn ông Kiatisuk ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan nữa.