HLV Frank de Boer được dự đoán dẫn dắt đội tuyển Indonesia

Người đứng đầu bộ phận tuyển chọn HLV cho đội tuyển Indonesia là Simon Tahamata đã tiếp xúc với cựu trung vệ người Hà Lan Frank de Boer. Sáng nay (20/10), bức ảnh Simon Tahamata gặp gỡ Frank de Boer đã xuất hiện trên mạng xã hội tại Indonesia.

Cựu HLV đội tuyển Hà Lan Frank de Boer tiếp xúc với trưởng đoàn tuyển chọn HLV đội tuyển Indonesia Simon Tahamata (Ảnh: CNN Indonesia).

Họ tỏ ra rất niềm nở khi tiếp chuyện với nhau. Thậm chí, Simon Tahamata còn dành cái ôm thật chặt cho ông Frank de Boer, như thể đôi bên vừa đạt được thỏa thuận lớn gì đó. Điều này làm rộ lên thông tin Frank de Boer sẽ dẫn dắt đội tuyển Indonesia trong thời gian tới, thế chỗ của HLV Patrick Kluivert vừa bị sa thải.

Điều đáng chú ý, ông Frank de Boer (năm nay 55 tuổi) từng là đồng đội của HLV Patrick Kluivert trong màu áo đội tuyển Hà Lan và CLB lừng danh Ajax Amsterdam (Hà Lan). Khi còn là cầu thủ, họ cùng nhau vô địch UEFA Champions League 1995, trong màu áo Ajax, cùng vào bán kết World Cup 1998 cùng đội tuyển Hà Lan.

Còn trong sự nghiệp HLV, ông Frank de Boer được đánh giá nhiều kinh nghiệm, giàu thành tích hơn so với người đồng hương Kluivert.

Ông Frank de Boer trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Hà Lan (Ảnh: Getty).

HLV Frank de Boer từng 4 lần vô địch quốc gia Hà Lan cùng CLB Ajax Amsterdam, vào các năm 2011, 2012, 2013 và 2014. Sau khoảng thời gian dẫn dắt Ajax từ năm 2010 đến 2016, HLV Frank de Boer dẫn dắt CLB Inter Milan (Italy) vào năm 2016, Crystal Palace (Anh) vào năm 2017, Atlanta United (Mỹ) từ năm 2018 đến 2020.

Từ năm 2020 đến 2021, HLV Frank de Boer dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, tham dự Euro 2020. Sau trận thua đội tuyển CH Séc ở vòng 1/8 Euro 2020 (thực chất diễn ra năm 2021), ông Frank de Boer quyết định chia tay đội tuyển Hà Lan.

Năm 2023, HLV Frank de Boer dẫn dắt CLB Al Jazira của UAE. Vị HLV 55 tuổi này có kinh nghiệm làm việc từ châu Âu, Mỹ cho đến châu Á.

Hiện tại, đội tuyển Indonesia vẫn chú ý đến các HLV người Hà Lan, bởi lực lượng của đội tuyển này gồm phần đông là các cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan.