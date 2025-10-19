Báo Đông Nam Á nhận định về cơ hội của U22 Việt Nam khi gặp Lào, Malaysia

Lễ bốc thăm chia bảng nội dung bóng đá nam SEA Games 33, diễn ra trưa nay (19/10), tại Thái Lan. Theo kết quả bốc thăm, bảng A có đội chủ nhà U22 Thái Lan, Campuchia và Timor Leste.

Bảng B gồm các đội tuyển U22 Việt Nam, Malaysia và Lào còn bảng C có các đội Indonesia, Myanmar, Philipines và Singapore.

U22 Việt Nam gặp lại U22 Malaysia tại SEA Games 33 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Theo đánh giá của giới truyền thông Đông Nam Á, bảng B của đội tuyển U22 Việt Nam là bảng đấu khó khăn nhất tại SEA Games năm nay. Trang CNN Indonesia viết: “U22 Việt Nam phải đối mặt với cuộc chiến căng thẳng với U22 Malaysia ở bảng B”.

“Ngoài ra, cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và Lào cũng được dự đoán sẽ rất quyết liệt. Dù U22 Lào không được xếp vào nhóm các hạt giống, nhưng không nên đánh giá thấp đội bóng trẻ xứ sở triệu voi”, CNN Indonesia viết thêm.

Cũng không ngạc nhiên khi trang báo của xứ sở vạn đảo đánh giá bảng A của đội chủ nhà U22 Thái Lan là bảng đấu nhẹ nhàng nhất tại SEA Games 33.

CNN Indonesia phân tích: “Chủ nhà U22 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Campuchia và Timor Leste tương đối dễ dàng. Các đối thủ của đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng vốn không có thành tích đáng kể trên đấu trường quốc tế”.

Kết quả chia bảng nội dung bóng đá nam SEA Games (Ảnh: ASEAN Football).

“U22 Indonesia cũng không phải rơi vào bảng đấu tử thần. Đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo nằm chung bảng C với các đội Myanmar, Philippines và Singapore. Bảng C cũng là bảng đấu duy nhất có 4 đội, các bảng còn lại chỉ có 3 đội”, CNN Indonesia tiếp tục phân tích.

Trong khi đó, tờ Thairath của Thái Lan cho biết: “Bảng A của U22 Thái Lan sẽ thi đấu trên sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla, còn các bảng B và C sẽ thi đấu tại Chiang Mai. Các trận bán kết, chung kết và tranh huy chương đồng (HCĐ) sẽ diễn ra ở sân Rajamangala tại Bangkok”.

“Có tổng cộng 10 đội tham dự nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33, cách phân chia hạt giống trước lễ bốc thăm dựa vào kết quả của kỳ SEA Games gần nhất (U22 Indonesia vô địch, Thái Lan hạng nhì và U22 Việt Nam hạng ba)”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Thairath.

SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay. Đội tuyển U22 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào tháng 11, thi đấu giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc, trước khi sang Thái Lan dự Đại hội thể thao Đông Nam Á.