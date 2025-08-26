HLV Đức tiết lộ "tuyệt chiêu" đánh bại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Dù gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng tuyển Đức vẫn giành được chiến thắng 3-0 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào tối 25/8, qua đó chính thức có vé vào vòng 16 đội sau 2 trận thắng tại bảng G, giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 tại Thái Lan.

Đánh giá về trận thắng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, HLV Giulio Cesare Bregoli của tuyển Đức cho biết: “Có hai điểm mấu chốt giúp chúng tôi giành chiến thắng đội tuyển Việt Nam. Thứ nhất là chúng tôi phát bóng tốt, khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải chuyền xa lưới, dẫn đến không thể chơi nhanh và đánh chiến thuật tốt được.

HLV trưởng tuyển nữ Đức, ông Giulio Cesare Bregoli (Ảnh: Volleyballworld).

Thứ hai là đa dạng kiểu phát bóng. Như ở set 1 trận đấu với đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, đội Ba Lan đã gặp khó khăn với kiểu phát bóng ngắn. Chúng tôi được xem trận đấu đầu tiên đó nên có lợi thế. Do vậy, tuyển Đức chuẩn bị sẵn sàng đối phó với chiến thuật của đối thủ, và chúng tôi cũng bắt bước một rất tốt, nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn”.

Về màn thể hiện cùng kết quả của tuyển Đức tại giải tính đến thời điểm này, chiến lược gia người Ý cho rằng chắn bóng và phát bóng là hai điều mà đội của ông đã làm tốt. Việc tuyển Đức làm tốt về chuyên môn cũng giúp đội tránh được tâm lý căng thẳng.

Tuyển Đức giành vé đi tiếp (Ảnh: Volleyballworld).

Về phía đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, sau 2 trận thua, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hết cơ hội đi tiếp. Dù vậy, Thanh Thúy và các đồng đội vẫn còn một trận đấu quan trọng nữa gặp Kenya. Đây là trận đấu mà các cô gái Việt Nam rất quyết tâm giành chiến thắng.

"Mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam là có một chiến thắng tại giải vô địch thế giới lần này", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Kenya diễn ra vào lúc 17h ngày 27/8, tại Phuket, Thái Lan.