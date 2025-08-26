FIVB bình luận khi bóng chuyền nữ Việt Nam bị loại tại giải thế giới

"Chủ công và đội trưởng của Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy là cầu thủ duy nhất đạt được hai chữ số ở phía lưới đội nhà, ghi được 17 điểm cao nhất trận, tất cả đều nhờ những pha dứt điểm", FIVB lên tiếng ca ngợi chủ công Trần Thị Thanh Thúy (VĐV có số pha ghi điểm nhiều nhất trận đấu) trên trang Volleyball World dù tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua tuyển Đức với tỷ số 0-3 ở lượt trận thứ 2 bảng G diễn ra tối 25/8.

Tuyển bóng chuyền nữ Đức dễ dàng đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 3-0, chính thức giành quyền vào vòng 16 đội (Ảnh: Volleyball World).

Sau thất bại 1-3 trước tuyển Ba Lan ở trận ra quân, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào lượt trận thứ 2 với tuyển Đức với quyết tâm lớn. Tuy nhiên đẳng cấp vượt trội của đội bóng châu Âu khiến Thanh Thúy cùng các đồng đội không thể tạo bất ngờ, để thua 3 set đấu với tỷ số lần lượt 18-25, 17-25, 21-25.

"Bóng chuyền nữ Việt Nam đã không tận dụng được cơ hội gây bất ngờ cho Đức trong trận đấu được xem là cuộc chiến trực tiếp giành vị trí thứ hai tại Bảng G tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới tại Thái Lan.

Đội tuyển châu Âu đã không nương tay với sức mạnh đang lên của châu Á và đã đánh bại họ tại Phuket (Thái Lan) để dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích hai trận thắng liên tiếp và giành một suất trong nhóm 16 đội mạnh nhất thế giới.

Tuyển nữ Việt Nam đã thua hai trận cho đến nay, bị loại sớm từ vòng bảng khi tuyển Ba Lan thắng Kenya với tỷ số 3-1 sau đó ít giờ", FIVB bình luận trong phần nội dung.

"Đội tuyển châu Âu đã vượt trội hơn đối thủ ở châu Á về tấn công (48-33 trong các pha dứt điểm), cản phá (9-2 trong các pha chặn bóng) và giao bóng (7-2 trong các pha giao bóng ăn điểm trực tiếp).

Tay đập giữa và đội trưởng Camilla Weitzel đã thi đấu bùng nổ và truyền cảm hứng cho đội nhà đến chiến thắng. Cô đạt tỷ lệ thành công đáng kinh ngạc 79% trong tấn công và ghi được hai cú đập bóng ăn điểm trực tiếp cùng hai pha chắn bóng ăn điểm trực tiếp để trở thành cầu thủ ghi điểm tốt nhất của Đức với tổng cộng 15 điểm.

Hai cầu thủ đánh biên Hanna Orthmann và Lina Alsmeier lần lượt ghi được 14 điểm (hai cú đập bóng ăn điểm trực tiếp, một pha chắn bóng) và 13 điểm (một cú đập bóng ăn điểm trực tiếp, một pha chắn bóng), mỗi người đều đạt tỷ lệ thành công 50%", trang chủ của FIVB nhấn mạnh thêm lý do chiến thắng của tuyển Đức trước Việt Nam.

Sau trận thua tuyển Đức, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức bị loại sớm dù vẫn còn lượt cuối gặp đội tuyển Kenya. Đội tuyển đến từ châu Phi cũng đã gánh chịu hai trận thua liên tiếp trước Ba Lan và tuyển Đức, vì vậy trận đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam vào ngày 27/8 chỉ mang tính thủ tục.