Báo Đức bình luận khi đội nhà đánh bại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Trong trận đấu ở lượt trận thứ hai bảng G giải bóng chuyền nữ thế giới tại Thái Lan, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không thể gây bất ngờ trước đối thủ rất mạnh là Đức (xếp thứ 11 thế giới). Chúng ta đã chịu thất bại với tỷ số 0-3 (18-25, 17-25, 21-25).

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ cho Đức (Ảnh: FIVB).

Với kết quả này, Đức đã giành quyền lọt vào vòng 1/8. Trong khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bị loại khi ở trận đấu sau đó, Ba Lan đã thắng 3-1 trước Kenya.

Bình luận về trận đấu này, tờ Sport (Đức) viết: “Đức đã không mắc sai lầm nào và dễ dàng đánh bại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tỷ số 3-0. Ban đầu, tuyển nữ Việt Nam gặp một số khó khăn trong khâu chuyền một, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã khắc phục được vấn đề này.

Hàng chắn của Đức cũng bộc lộ vài khoảng trống ở set 1 nhưng sang set 2, họ đã vận hành tốt hơn và ghi được 9 điểm từ các pha chắn bóng trong cả trận.

Sang set 3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có vươn lên dẫn trước, làm tăng thêm sự kịch tính. Tuy nhiên, sau khi hội ý, các học trò của HLV Giulio Bregoli đã nhanh chóng lấy lại sự ổn định và khép lại trận đấu bằng một chiến thắng dễ dàng 3-0.

Với kết quả này, tuyển bóng chuyền nữ Đức sớm giành vé vào vòng 1/8 và trận gặp Ba Lan vào ngày 27/8 tới sẽ quyết định ngôi đầu bảng G”.

Tờ Sueddeutsche bình luận: “Đức đã giành chiến thắng quan trọng trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tỷ số 3-0. Vận động viên (VĐV) Lina Alsmeier không giấu được niềm vui sau chiến thắng: “Chúng tôi thực sự vui mừng. Đây là trận đấu mà đội bóng bắt buộc phải thắng. Tôi rất vui khi toàn đội thi đấu tự tin”.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị loại khỏi giải bóng chuyền thế giới (Ảnh: FIVB).

Trong trận đấu này, VĐV Camilla Weitzel là người ghi nhiều điểm nhất của Đức với 15 điểm. Tiếp theo là Hanna Orthmann với 14 điểm, còn Lina Alsmeier ghi được 13 điểm.

Sau một ngày nghỉ ngơi, toàn đội Đức sẽ bước vào trận đấu quyết định với Ba Lan để giành ngôi đầu bảng. Chỉ có vị trí nhất bảng mới giúp Đức tránh được nhà vô địch Olympic là Italy ở vòng 1/8”.

Một tờ báo khác của Đức là Olympic có bài viết: “Đức tự tin bước vào vòng 1/8 sau chiến thắng trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam”. Họ nhấn mạnh: “Các học trò của HLV Giulio Bregoli đã có màn trình diễn mạnh mẽ trước đội bóng lần đầu tiên tham dự giải vô địch thế giới là tuyển nữ Việt Nam. Chiến thắng này giúp cho Đức hoàn thành mục tiêu tối thiểu là vượt qua vòng bảng”.

Tờ Sportschau cho rằng Đức đã chỉ gặp một chút vấn đề ở set 3 khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước nhưng sau đó, đội bóng của HLV Giulio Bregoli đã giải quyết tốt tình hình và vượt lên chiến thắng.

Tờ báo này đặc biệt khen ngợi Hanna Orthmann: “Cô đã tạo nên tác động mạnh mẽ sau khi được đưa vào đội hình xuất phát. Orthmann có khả năng chắn bóng và tấn công rất đáng tin cậy”.

Tờ Sportschau cũng cảnh báo Đức cần phải giành chiến thắng trước Ba Lan ở lượt trận cuối cùng để tránh đội bóng mạnh nhất thế giới là Italy ở vòng 1/8.

Ở lượt trận cuối, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Kenya vào lúc 17h ngày 27/8. Mặc dù bị loại nhưng đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt vẫn còn mục tiêu khi hướng tới chiến thắng lịch sử trong lần đầu tiên dự giải thế giới. Ở trận giao hữu trước giải đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng 4-0 trước Kenya.