HLV đội Trung Quốc ngạc nhiên trước sức mạnh của CLB Công an Hà Nội

Dù được đánh giá cao nhất bảng và có lợi thế sân nhà, nhưng Bắc Kinh Quốc An chỉ giành được một điểm sau trận hòa 2-2 trong cuộc tiếp đón CLB Công an Hà Nội trận mở màn AFC Champions League Two 2025/26, tối 18/9.

Đánh giá về trận đấu, HLV Quique Setien của Bắc Kinh Quốc An cho biết: “Tôi không ngờ CLB Việt Nam có đội hình mạnh như vậy. Đối thủ sở hữu những cầu thủ rất giỏi. HLV của họ cũng rất giỏi. Tôi ấn tượng với cách xây dựng đội hình, lối chơi của CLB Công an Hà Nội.

HLV Quique Setien của Bắc Kinh Quốc An.

Trong quá trình chuẩn bị trước trận đấu, chúng tôi đã dự đoán về màn trình diễn tổng thể của họ. CLB Công an Hà Nội triển khai pressing một cách bài bản. Tuy nhiên, đối thủ sở hữu những cầu thủ rất giỏi trong các pha di chuyển và tấn công biên, khiến Bắc Kinh Quốc An gặp khó khăn, đặc biệt hàng phòng ngự chịu rất nhiều áp lực”.

Dù dành nhiều lời khen ngợi với đại diện của V-League, nhưng HLV Quique Setien cũng cho rằng sức mạnh của Công an Hà Nội là nhờ vào dàn ngoại binh đến từ Brazil. “Có thể nói đây là đội nửa Việt Nam nửa Brazil", ông nói.

Tiền vệ Chi Zhongguo của Bắc Kinh Quốc An cũng có nhận xét tương tự về CLB Công an Hà Nội: “Họ tạo ra rất nhiều mối đe dọa cho chúng tôi. Các đối thủ mà các CLB Trung Quốc phải gặp ở giải châu Á năm nay nhìn chung có rất nhiều cầu thủ xuất sắc, và hệ thống kỹ thuật, chiến thuật của họ cũng rất hoàn thiện".

Công an Hà Nội giành kết quả hòa ở trận ra quân AFC Champions League Two 2025/26 (Ảnh: Công an Hà Nội).

Về phía Công an Hà Nội, HLV Polking cho biết: “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Chúng tôi chơi một trận đấu tuyệt vời, kiểm soát thế trận và pressing rất tốt trước một đối thủ mạnh. Đáng ra chúng tôi phải có 3 điểm, nhưng vài khoảnh khắc mất tập trung đã khiến chúng tôi chỉ giành được một điểm”.

Về việc không đăng ký Quang Hải vào danh sách thi đấu, HLV Polking tiết lộ cầu thủ số 19 gặp phải chấn thương trước ngày lên đường, nên ở Việt Nam để nghỉ ngơi. Trong khi đó, chấn thương của Bùi Hoàng Việt Anh ở những phút cuối trận đấu với Bắc Kinh Quốc An hiện đang được các bác sĩ theo dõi, và sẽ kiểm tra kỹ sau khi về nước.