Cầu thủ CLB Công an Hà Nội xô xát dữ dội với đội Trung Quốc ở Cúp C2 châu Á

Theo tường thuật của tờ Sina Sport, khởi nguồn của vụ xô xát diễn ra ở phút 80 khi tỷ số của trận đấu đang có kết quả hoà 2-2. Theo đó, tiền đạo Rogerio Alves của CLB Công an Hà Nội và He Yupeng đã xảy ra va chạm ở biên trái gần giữa sân.

Pha va chạm khiến He Yupeng cần tới sự trợ giúp của đội ngũ y tế vào sân chăm sóc. Tuy nhiên tiền vệ Stefan Mauk của CLB Công an Hà Nội tiến lại gần He Yupeng và đề nghị cầu thủ này di chuyển ra ngoài biên chăm sóc y tế. Ngay lập tức các cầu thủ Bắc Kinh Quốc An phản ứng và đẩy Mauk ra sát bảng quảng cáo.

Cầu thủ Công an Hà Nội (áo đỏ) xô xát với cầu thủ Bắc Kinh Quốc An ở những phút cuối của trận đấu (Ảnh: Sina).

Các cầu thủ lao vào vật lộn, xô đẩy lẫn nhau tạo ra một màn ẩu đả hỗn loạn ở khu vực đường biên (Ảnh: Sina).

Mọi chuyện trở nên nóng hơn khi Alan Sebastiao bất ngờ cầm chân He Yupeng lôi ra ngoài biên. Thủ môn Nureli Abbas của đội chủ nhà liền lao vào đẩy tiền đạo Công an Hà Nội ra xa, trong khi He Yupeng cũng bật dậy lao vào xô đẩy đối phương. Sau đó, một cầu thủ khác của Bắc Kinh nổi nóng với Alan, khiến cầu thủ đôi bên vất vả can ngăn.

"Tình hình nhanh chóng trở nên mất kiểm soát, cầu thủ hai đội xô xát và lao vào ẩu đả. May mắn thay, cuộc ẩu đả chỉ dừng lại ở mức vật lộn, không có cầu thủ nào tung đòn hay có hành động gì khác. Các cầu thủ nhanh chóng bình tĩnh lại, và cả hai bên bắt đầu tranh cãi bằng lời nói", tờ Sina Sport bình luận về tình huống xô xát giữa hai đội.

Đáng chú ý, khi trận đấu sắp tiếp tục trở lại thì nhiều cổ động viên ngồi trên khán đài đã ném nhiều chai nước vào các cầu thủ Công an Hà Nội. Ngay lập tức các cầu thủ Công an Hà Nội khiếu nại với trọng tài chính Wiwat. Vị trọng tài này đã ra hiệu tạm dừng trận đấu và trao đổi với trọng tài thứ tư trước khi ra các quyết định phân xử vụ xô xát.

Cuối cùng trọng tài Wiwat Jumpaoon đã rút 4 tấm thẻ vàng phạt Cao Pendant Quang Vinh, Stefan Mauk của CLB Công an Hà Nội và Wang Ziming, Wu Shaocon của Bắc Kinh Quốc An. Rất may không có thẻ đỏ nào được rút ra sau vụ xô xát.

Trận ra quân Cúp C2 châu Á giữa hai đội đã có kết quả hoà 2-2 nhưng điểm nhấn chính là màn ẩu đả ở cuối trận (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, cuộc hỗn chiến giữa hai đội nhiều khả năng sẽ phải nhận án phạt nguội từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Ban tổ chức trận đấu cũng đối mặt án phạt do để CĐV ném vật thể lạ xuống sân.

"Chỉ là trận đấu thuộc Cúp C2 châu Á nhưng quá hỗn loạn, các cầu thủ xô xát ẩu đả trên sân, cổ động viên thì thi nhau ném chai nước xuống sân. Những hành động không đẹp chút nào", một CĐV Trung Quốc bình luận về màn xô xát giữa hai đội.

"Đây là một trận bóng đá hay một trận boxing trên võ đài vậy? Các cầu thủ của Bắc Kinh Quốc An không nên cư xử như vậy, cần phải tôn trọng khán giả và người hâm mộ yêu thích đội bóng", thêm một CĐV nữa khẳng định.