Báo Trung Quốc nói gì khi đội nhà ẩu đả với CLB Công an Hà Nội?

Toàn cảnh vụ ẩu đả của hai CLB Công an Hà Nội và Bejing Gouan

Vụ va chạm của hai đội bóng diễn ra ở phút 84 và kéo dài trong 30 giây. Theo video từ trên khán đài, nguồn cơn bắt đầu từ việc cầu thủ He Yupeng nằm sân với ý định câu giờ. Hai cầu thủ của CLB Công an Hà Nội là Stefan Mauk, Alan đã yêu cầu đối phương nằm ra biên để trận đấu tiếp tục.

Sau đó, thủ thành Nureli Abbas (Beijing Guoan) lao vào đẩy Alan. He Yupeng cũng bật dậy, xô đẩy đối phương. Điều này khiến hai bên trở nên hỗn loạn với màn va chạm căng thẳng.

Cầu thủ hai đội Công an Hà Nội và Bejing Gouan xô xát trên sân (Ảnh cắt từ video).

Bình luận về màn ẩu đả của hai đội, tờ Zhibo viết: “He Yupeng ngã xuống đất trong đau đớn. Các cầu thủ CLB Công an Hà Nội tiến lại gần và kéo anh ra đường biên. Đó là lý do vụ ẩu đả bị châm ngòi.

Các cổ động viên (CĐV) Trung Quốc cũng không có hành động đẹp khi liên tục ném chai nước từ trên khán đài xuống sân. Trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu. Cuối cùng, ông đã phạt thẻ vàng với hai cầu thủ của Bejing Gouan là Wu Shaocong, Wang Ziming và các cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh, Stefan Mauk bên phía CLB Công an Hà Nội”.

Tờ Dongqiudi bình luận: “Hành động kéo cầu thủ He Yupeng của các cầu thủ CLB Công an Hà Nội khiến cho toàn đội Bejing Gouan bất bình. Màn ẩu đả của cầu thủ hai đội đã diễn ra trong 30 giây.

Không chỉ cầu thủ hai đội, những CĐV Trung Quốc trên khán đài cũng đẩy tình hình đi xa hơn khi liên tục ném chai nước trúng người cầu thủ đối phương. Tới mức, cầu thủ Chi Zhongguo đã chạy tới khán đài, cầu xin các CĐV không ném chai nước”.

Tình huống va chạm đầu tiên khi He Yupeng lao vào người của Rogerio Alves. Sau đó, cả hai cầu thủ cùng ngã ra ngoài đường biên (Ảnh chụp màn hình).

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Trung Quốc cho rằng cầu thủ He Yupeng chính là nguồn cơn dẫn tới việc hai đội xô xát khi cố tình câu giờ.

Một người viết: "Lần đầu tiên tôi thấy một cầu thủ ôm mặt lăn từ ngoài biên vào sân. Cậu ấy muốn câu giờ bảo sao đối thủ không bực tức".

Người khác viết: "Ý đồ câu giờ của He Yupeng quá rõ ràng".

Người thứ ba bình luận: "Cầu thủ Công an Hà Nội chủ động trong tình huống xử lý bóng. He Yupeng đã lao thẳng vào cậu ta. Theo quá trình, cả hai cầu thủ cùng ngã ra ngoài đường biên".

Nhiều khả năng, sau trận đấu này, cả hai CLB Công an Hà Nội và Bejing Gouan sẽ phải đối diện với án phạt nguội từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Hai đội đang có cùng 1 điểm và xếp sau Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc) ở bảng E. Ở trận mở màn, Tai Po đã thắng 2-1 trước Macarthur của Australia.