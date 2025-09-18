CLB Công an Hà Nội hoà kịch tính với đội bóng Trung Quốc tại Cúp C2 châu Á

Trận đấu giữa CLB CAHN và Bắc Kinh Guoan diễn ra tối nay (18/9), tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á). Khác với đội bóng đồng hương Nam Định trước đó một ngày, CAHN tạo điều kiện tối đa cho các nội binh ra sân.

HLV Mano Polking chỉ sử dụng 4 ngoại binh trong trận đấu này (tối 17/9, CLB Nam Định dùng đến 10 cầu thủ ngoại trong đội hình xuất phát). Bất chấp việc sử dụng nhiều nội binh, CLB CAHN vẫn thi đấu rất hay.

CLB CAHN có trận hòa kịch tính với CLB Bắc Kinh Guoan (Ảnh: CLB CAHN).

Phút 15, đội bóng đến từ giải V-League có bàn mở tỷ số. Đón quả bóng bật ra từ hàng thủ đối phương, Vitao sút bóng từ xa rất căng, ghi bàn giúp CLB CAHN dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà Bắc Kinh Guoan đẩy cao đội hình tấn công. Phút 49, họ tìm thấy bàn san bằng tỷ số. Trong pha bóng này, Liyu Yang bên phía đội chủ nhà sút bóng dội chân một hậu vệ CLB CAHN, bóng đổi hướng bay vào lưới và Bắc Kin Guoan có bàn gỡ hòa 1-1.

Đến phút 64, thủ môn Nguyễn Filip mắc sai lầm nghiêm trọng. Anh chuyền bóng thẳng vào chân tiền đạo Zhang Yuning của đội chủ nhà. Cầu thủ này ung dung đá bóng vào lưới trống, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bắc Kinh Guoan.

CLB CAHN tạm đứng nhì bảng E (Ảnh: CLB CAHN).

Giật mình vì bàn thua bất ngờ, CLB CAHN quyết tâm tấn công, nhằm giành lại điểm trên sân đối phương.

Phút 74, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Rogerio Alves nhanh chân dứt điểm từ cự ly gần, ghi bàn giúp CLB CAHN san bằng tỷ số 2-2.

Với trận hòa này, CLB CAHN có một điểm sau lượt trận đầu tiên. Họ tạm xếp sau CLB Tai Po (Hong Kong, Trung Quốc) tại bảng E. Tai Po có chiến thắng 2-1 trước Macarthur FC (Australia), trong trận đấu diễn ra hôm nay.