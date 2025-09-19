HLV đội bóng Trung Quốc đổ máu trong trận gặp CLB Công an Hà Nội

Phút 13 của trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 0-0, một sự cố hy hữu đã xảy ra. Trong nỗ lực phá bóng, một hậu vệ của Beijing Guoan đã vô tình khiến trái bóng bay thẳng về khu vực ban huấn luyện. Bóng đập trúng nóc hàng ghế dự bị của đội nhà, khiến mảnh vỡ văng trúng đầu HLV Setien.

Cú phá bóng của cầu thủ Beijing Guoan khiến phần mái băng ghế huấn luyện đội chủ nhà bị vỡ (Ảnh: QQ).

Sự cố trên đã khiến vị chiến lược gia người Tây Ban Nha ôm đầu nằm gục trên sân. Đội ngũ y tế đã nhanh chóng có mặt để sơ cứu vết thương. Khoảng 10 phút sau, HLV Setien trở lại băng ghế huấn luyện và tiếp tục công việc chỉ đạo.

Sau trận đấu, trợ lý của HLV Setien cho biết: “Vết thương dài khoảng 5 cm và nó không quá nghiêm trọng. HLV Setien vẫn ổn, sau khi được bác sĩ chăm sóc và khâu vết thương ông ấy đã nhờ tôi thông báo đến người hâm mộ và cảm ơn mọi người đã quan tâm”.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Setien cũng nói về tình huống hy hữu mình gặp phải trên sân: “Tôi không nghĩ pha bóng đó lại khiến phần mái bị vỡ ra như vậy. Khi quay lại phòng thay đồ và gặp Ngadjui, người đã thực hiện cú phá bóng đó, tôi hỏi anh ấy liệu cú đá đó có phải nhắm vào tôi không, cậu ấy chỉ cười rồi đáp: Không phải.

Dù sao thì đây cũng là một trận đấu hay của cả đội, vết thương trên đầu tôi sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng và đội hình của Beijing Guoan”, HLV Setien nói.

HLV Setien băng bó lại vết thương sau trận đấu (Ảnh: QQ).

Trở lại trận đấu, Beijing Guoan dù được chơi trên sân nhà nhưng vẫn tỏ ra lép vế hơn CLB Công an Hà Nội. Đoàn quân HLV Alexandre Polking có bàn thắng vương lên dẫn trước 1-0 ở phút 15 nhờ công của Vitao sau đó đã để đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp hai.

Đến phút 64, thủ môn Nguyễn Filip mắc sai lầm nghiêm trọng tạo cơ hội cho tiền đạo Zhang Yuning của đội chủ nhà ung dung đá bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Bắc Kinh Guoan.

Tuy nhiên với bản lĩnh của mình, CLB Công an Hà Nội đã thể hiện sự quyết tâm và có được thành quả xứng đáng. Phút 74, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Rogerio Alves nhanh chân dứt điểm từ cự ly gần, ghi bàn giúp CLB Công an Hà Nội san bằng tỷ số 2-2.

Cầm về 1 điểm quý giá, CLB Công an Hà Nội đang tạm xếp thứ hai tại bảng E. Đội bóng đang dẫn đầu bảng là CLB Tai Po của Hong Kong sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Macarthur FC (Australia).