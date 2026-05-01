U17 Việt Nam chốt danh sách dự giải châu Á, lên đường sang Saudi Arabia

So với giải U17 Đông Nam Á 2026 mỗi đội được đăng ký 26 cầu thủ, danh sách tại vòng chung kết U17 châu Á buộc phải tinh gọn hơn, đặt ra yêu cầu lựa chọn kỹ lưỡng về nhân sự. Theo đó, 4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội gồm Nguyên Chương, Quang Khôi, Quang Danh và Đình Phong.

Trong số này, Quang Khôi là con trai của cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải. HLV Cristiano Roland trực tiếp động viên Quang Khôi và các cầu thủ bị loại tiếp tục nỗ lực tập luyện, duy trì phong độ và sẵn sàng cho những cơ hội trong tương lai.

U17 Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia vào rạng sáng 1/5 (Ảnh: VFF).

Theo kế hoạch, chuyến bay của đội U17 Việt Nam khởi hành từ Hà Nội vào lúc 2h ngày 1/5, quá cảnh tại Doha trước khi tiếp tục hành trình tới Jeddah. Dự kiến, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có mặt tại địa điểm thi đấu vào khoảng 10h giờ địa phương (14h giờ Việt Nam) cùng ngày.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5, quy tụ 16 đội tuyển xuất sắc vượt qua vòng loại, được chia thành 4 bảng đấu. Tuy nhiên, do U17 Triều Tiên vừa xin rút khỏi giải nên giải đấu năm nay còn lại 15 đội. AFC quyết định không bổ sung đội thay thế và chỉ điều chỉnh lịch bảng D do còn lại 3 đội là Uzbekistan, Australia và Ấn Độ.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thách thức, đòi hỏi thầy trò HLV Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10/5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14/5. 8 đội giành quyền vào tứ kết sẽ cùng với chủ nhà tham dự ngày hội bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U17.