Báo Indonesia: “U17 Việt Nam tự tin giành vé dự World Cup”

“U17 Việt Nam đang chuẩn bị bước vào nhiệm vụ quan trọng hơn sau khi giành chức vô địch ở giải U17 Đông Nam Á, đó là chinh phục tấm vé tham dự World Cup” tờ Super Ball của Indonesia nói về mục tiêu giành vé dự World Cup U17 của U17 Việt Nam.

Tờ báo của Indonesia bình luận thêm: “U17 Việt Nam hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Họ bắt tay ngay vào chuẩn bị cho giải U17 châu Á. Đây là giải đấu rất quan trọng với U17 Việt Nam khi quyết định tấm vé tham dự World Cup.

Sau khi giành chức vô địch U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam chỉ có 10 ngày chuẩn bị cho giải đấu châu Á. Tuy thời gian gấp gáp nhưng đoàn quân HLV Roland vẫn tỏ ra vô cùng tự tin vào khả năng giành vé dự World Cup”.

Tờ Super Ball phân tích các đối thủ nằm chung bảng đấu với U17 Việt Nam: “Ở giải U17 châu Á, U17 Việt Nam nằm chung bảng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được xem là bảng đấu hứa hẹn mang tới nhiều thách thức cho đội bóng trẻ của Việt Nam.

Nếu muốn giành vé tham dự World Cup, U17 Việt Nam phải nằm ở một trong hai vị trí dẫn đầu bảng. Màn trình diễn ấn tượng ở giải U17 Đông Nam Á vừa qua mang tới niềm tin mạnh mẽ vào khả năng thành công của U17 Việt Nam”.

“Đối thủ đầu tiên của U17 Việt Nam là U17 Yemen. Đội bóng Tây Á đang đạt phong độ cao khi toàn thắng cả 5 trận đấu ở vòng loại giải U17 châu Á. Họ ghi 24 bàn thắng, trung bình 4,8 bàn mỗi trận và chỉ thủng lưới 3 bàn. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc và U17 UAE đều là những đối thủ nằm trong nhóm đầu châu lục”, vẫn là bình luận của tờ Super Ball.

Cuối bài viết, tờ báo của Indonesia đặt ra câu hỏi: “Liệu chăng lứa cầu thủ sinh năm 2009 có thể cụ thể hóa giấc mơ tham dự World Cup còn dang dở của U17 Việt Nam. Năm ngoái, họ đã ở rất gần tấm vé tham dự World Cup nhưng bị tuột mất vào phút chót. Giờ đây, U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên dự giải đấu cấp độ thế giới trong lịch sử”.