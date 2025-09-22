HLV Arteta tự hào về kỷ lục của Arsenal trước Man City

Phát biểu sau trận đấu, Mikel Arteta bác bỏ những chỉ trích về việc thiếu tham vọng, nhấn mạnh đội bóng của ông đã lập kỷ lục kiểm soát bóng trước đoàn quân của Pep Guardiola.

Arsenal hiện đang kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm sau khi Gabriel Martinelli ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ tại Emirates, san bằng bàn mở tỷ số của Erling Haaland ở phút thứ 9. Đáng chú ý, "Pháo thủ" đã kiểm soát bóng tới 67,2% trong suốt 90 phút, tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận trước một đội bóng do Guardiola dẫn dắt.

Martinelli ăn mừng sau khi mang về bàn gỡ cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi về việc để Eberechi Eze, Bukayo Saka và Martinelli trên băng ghế dự bị, HLV Arteta trả lời các phóng viên: "Tôi để các bạn quyết định điều đó, nhưng đội bóng đó có rất nhiều cầu thủ tấn công. Thật dễ để nói rằng chúng tôi thiếu tham vọng, nhưng chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt và hoàn toàn chiếm ưu thế. Man City ghi một bàn rồi không làm gì cả. Mọi người đều cố gắng hết sức để có được kết quả, điều đó không sao cả".

Ông tiếp tục chia sẻ: "Tuy nhiên, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu và chiếm ưu thế, hiệp hai cũng diễn ra tương tự như hiệp một. Tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ và đội của mình, nhưng cũng rất thất vọng về kết quả. Niềm tự hào của tôi là chúng tôi đã chiếm ưu thế trong trận đấu. Một cơ hội của Man City là một quả phạt góc, một cơ hội khác là phản công và một cơ hội khác là để mất bóng. Chỉ có như vậy thôi. Để khiến Man City chỉ ở mức đó, xin chúc mừng các chàng trai".

HLV Arteta chỉ đạo học trò thi đấu ở trận gặp Man City (Ảnh Getty).

Tiền đạo Viktor Gyokeres, bản hợp đồng trị giá 63,5 triệu bảng Anh (85,7 triệu đô la Mỹ) từ Sporting CP, đã không thể tung ra cú sút nào trước Man City. Arteta giải thích nguyên nhân là do đội bóng của ông không thể tìm được đường chuyền quyết định cho cầu thủ người Thụy Điển. "Có rất nhiều đường chuyền rất tốt trong vòng cấm và Gyokeres đã ở rất gần họ. Trước Man City, rất khó để có được những cơ hội rõ ràng. Có rất nhiều tình huống, có nhiều cơ hội, nhưng đường chuyền cuối cùng lại thiếu chính xác", Arteta nói.

Mặc dù Arsenal đang kém Liverpool 5 điểm và đã thua 0-1 tại Anfield mùa này, Arteta vẫn tự tin rằng các cầu thủ của mình sẽ "ổn" trong cuộc đua giành chức vô địch. "Chúng tôi không thể kiểm soát được điều đó. Liverpool vẫn giữ thành tích toàn thắng. Sẽ rất khó khăn, nhưng nếu chúng tôi chơi ở đẳng cấp này, như đã làm với Man City, chúng tôi sẽ ổn thôi", Arteta nói.