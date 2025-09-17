Arsenal lập nhiều kỷ lục ở Champions League sau trận thắng Bilbao

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã đánh bại đội bóng của Tây Ban Nha với tỷ số 2-0 tại sân Estadio de San Mames để có khởi đầu hoàn hảo ở UEFA Champions League mùa này.

Trong hiệp 1, Arsenal đã gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ nhưng mọi chuyện đã đổi khác ở hiệp 2 nhờ những cầu thủ vào sân thay người là Gabriel Martinelli và Leandro Trossard.

Martinelli ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Arsenal ở phút 72 (Ảnh: Getty).

Chỉ 36 giây sau khi vào sân, Martinelli đã đón đường chuyền của Trossard và dốc bóng thẳng về phía khung thành, đẩy bóng vượt qua thủ môn Unai Simon trước khi dứt điểm mở tỷ số cho "Pháo thủ" ở phút 72. Đây cũng là bàn thắng nhanh nhất từ cầu thủ vào sân thay người của Arsenal tại Champions League.

Và ở phút 87, đến lượt Martinelli chuyền bóng cho Trossard xoay người dứt điểm trong vòng cấm, bóng đập trúng hậu vệ của Atletico Bilbao đổi hướng làm thủ thành Unai Simon bất lực cản phá.

Trossard ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal ở phút 87 (Ảnh: Getty).

Bàn thắng này giúp Martinelli và Trossard trở thành hai cầu thủ vào sân thay người đầu tiên trong lịch sử của Arsenal hỗ trợ nhau ghi bàn ở đấu trường Champions League.

Nhưng ấn tượng hơn, chiến thắng trước Bilbao đã giúp đội bóng của Mikel Arteta ghi tên mình vào sách kỷ lục tại giải đấu danh giá nhất cấp CLB ở châu Âu.

Arsenal đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Cúp C1 Châu Âu và bây giờ là UEFA Champions League giành chiến thắng 6 trận liên tiếp trước các đội bóng Tây Ban Nha.

Ở mùa giải 2023-24, Arsenal đã giành chiến thắng trong cả hai trận đấu ở bảng B trước Sevilla. Mùa giải năm ngoái, "Pháo thủ" tiếp tục đánh bại Girona ở vòng bảng và sau đó là cú đúp chiến thắng trước Real Madrid ở vòng tứ kết.

Arsenal lập kỷ lục ở Champions League khi đánh bại các đội bóng của Tây Ban Nha 6 trận liên tiếp (Ảnh: Getty).

Trong quá khứ, Arsenal đã bị đánh bại ở cả hai lượt trận vòng 1/8 trước Barcelona trong mùa giải 2015-16. "Pháo thủ" sau đó đã vắng mặt tại Champions League trong 6 mùa giải từ năm 2017 đến năm 2023.

Trận đấu tiếp theo của Arsenal là cuộc chạm trán trên sân nhà với Olympiacos, đội đã loại họ khỏi Europa League mùa giải 2019-20. Sau đó, họ sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ Tây Ban Nha hơn khi Atletico Madrid đến làm khách ở vòng đấu thứ 3 Champions League.

Arsenal sẽ đối đầu Slavia Prague vào đầu tháng 11 trước khi tiếp đón đội bóng 6 lần vô địch Bayern Munich.