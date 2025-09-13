Gyokeres "khai hỏa", Arsenal vùi dập Nottingham Forest

Arsenal đã giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà Emirates, đoàn quân của Mikel Arteta đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-0 vào tối 13/9 trong khuôn khổ vòng 4 Ngoại hạng Anh 2025-26. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2024, "Pháo thủ" đạt được thành tích này, và tạm thời vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng.

Trận đấu này đánh dấu màn ra mắt đầy thử thách của tân huấn luyện viên Nottingham Forest, Ange Postecoglou. Cựu thuyền trưởng Tottenham được bổ nhiệm vào ghế nóng sau khi đội bóng vùng East Midlands sa thải Nuno Espirito Santo trong kỳ nghỉ quốc tế. Dù vậy, chuyến làm khách đến sân Arsenal đã phơi bày những khó khăn trong việc thích nghi với triết lý mới của vị chiến lược gia người Australia.

Arsenal chơi áp đảo trước Nottingham (Ảnh: Getty).

Nottingham Forest đang trải qua chuỗi trận chỉ thắng ba trong 11 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, đội khách rõ ràng là đội yếu thế hơn trong suốt hiệp một. Phong cách chơi ưa thích của Postecoglou khác biệt đáng kể so với người tiền nhiệm, và các học trò mới của ông dường như đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với sự thay đổi này.

Mặc dù Arsenal kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian 45 phút đầu, nhưng những cơ hội rõ ràng lại rất hiếm hoi. Cú sút cận thành của Mikel Merino bị Matz Sels cản phá xuất sắc là một trong hai cú sút trúng đích trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên.

Cả hai đội đều bị ảnh hưởng bởi chấn thương, đội trưởng Martin Odegaard của "Pháo thủ" và trung vệ Murillo của đội khách đều phải rời sân sớm. Cuối cùng, chỉ có một khoảnh khắc kỳ diệu tạo nên sự khác biệt giữa hai đội trước giờ nghỉ, khi cú vô lê tuyệt đẹp của Martin Zubimendi không chỉ là bàn thắng đầu tiên của anh cho câu lạc bộ mới mà còn là lần đầu tiên anh ghi bàn từ ngoài vòng cấm trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Arsenal có thể mất 37 phút để ghi bàn mở tỷ số, nhưng họ chỉ cần chưa đầy 60 giây của hiệp hai để nhân đôi lợi thế. "Bom tấn" mùa hè, Viktor Gyokeres, đã có mặt để đệm bóng ở cự ly gần vào lưới từ quả tạt của Eberechi Eze, thể hiện khả năng tạo áp lực lớn ở 1/3 sân đối thủ mà HLV Arteta kỳ vọng.

Gyokeres ăn mừng sau khi ghi bàn đầu tiên cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Trong khởi đầu bận rộn ở hiệp hai, đội khách suýt chút nữa đã có được một bàn thắng may mắn khi đường chuyền của Dan Ndoye được Chris Wood dứt điểm bằng ngực hướng về phía khung thành, tuy nhiên David Raya kịp đẩy bóng chạm xà ngang. Sau đó, khung gỗ lại rung chuyển nhưng ở phía Nottingham, khi cú sút từ góc hẹp của Gyokeres chạm vào cột dọc bật ra ngoài.

Từ thời điểm đó, Nottingham dường như mất niềm tin vào khả năng có thể lội ngược dòng giành điểm tại Emirates. Ngay cả sau khi Ryan Yates và James McAtee được tung vào sân, đoàn quân của Postecoglou vẫn không thể tạo ra bất kỳ áp lực nào đáng kể.

Nhờ vậy, Arsenal đã dễ dàng kết thúc trận đấu và có được 3 chiến thắng sau 4 trận đầu mùa giải này, với cú đánh đầu của Zubimendi ở phút 79 ấn định chiến thắng 3-0, đánh dấu một màn đáp trả hoàn hảo cho thất bại 0-1 trước Liverpool trước kỳ nghỉ quốc tế. Tuy nhiên, đối với Nottingham, đây đã là trận thua 0-3 thứ hai liên tiếp, buộc Postecoglou phải nỗ lực hết sức để đảo ngược tình thế và đảm bảo chuỗi trận tệ hại này không trở nên tồi tệ hơn.