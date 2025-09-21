Arsenal thoát thua Man City nhờ bàn thắng ở phút bù giờ

Trong trận cầu ảnh hưởng lớn tới tham vọng đua vô địch Ngoại hạng Anh của cả hai đội, Arsenal đã tránh được một thất bại đầy kịch tính trước Man City tại Emirates nhờ bàn gỡ hòa muộn màng của Gabriel Martinelli ở phút bù giờ. Kết quả này giúp "Pháo thủ" kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 5.

Arsenal khởi đầu đầy hứng khởi, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự của Man City. Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ bị dẫn trước ở phút thứ 9. Từ một pha tranh chấp bóng ở phần sân Man City, Erling Haaland chuyền bóng cho Tijjani Reijnders rồi băng lên đón bóng rồi hạ gục David Raya ghi bàn.

Haaland ghi bàn vào lưới Arsenal mở tỷ số cho Man City.

Đây là bàn thắng thứ 11 của Haaland sau 6 trận đấu cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Trong khi Arsenal dâng cao tìm bàn gỡ, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn phòng ngự chắc chắn và tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm, điển hình là cú sút của Reijnders bị Raya cản phá.

Tuy nhiên, cách tiếp cận của đội khách phần lớn mang tính thực dụng, họ sẵn sàng phá bóng để cho Arsenal không thể tiến gần khung thành. Man City cũng thường xuyên xử lý tốt các tình huống cố định của Arsenal, điều đó khiến đội chủ nhà rơi vào bế tắc. Hơn 30 phút đầu tiên của trận đấu, các học trò của Mikel Arteta không có nổi một pha dứt điểm.

Phải tới những phút gần cuối hiệp đấu đầu tiên, các đợt tấn công của Arsenal mới thực sự đáng chú ý. Cú đấm bóng không dứt khoát của Gianluigi Donnarumma từ quả phạt góc của Declan Rice đã tạo cơ hội cho William Saliba đánh đầu vọt xà. Với thế trận mở, Riccardo Calafiori sút bóng ra ngoài và cú sút hiểm hóc của Noni Madueke bị cản phá, cho thấy quyết tâm cao độ của "Pháo thủ".

Mikel Arteta quyết định chơi tấn công ngay từ đầu hiệp hai khi tung Bukayo Saka và Eberechi Eze vào sân. Lối chơi tấn công của Arsenal đã sắc nét hơn hẳn hiệp một. Một quả tạt từ Saka đưa bóng đến chân Martin Zubimendi, tạo cơ hội cho tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm vọt xà ngang. Cả hai cầu thủ mới vào sân thay người đều có một cú sút trong vòng bảy phút của hiệp hai, nhưng tình huống đáng chú ý đã diễn ra ở đầu sân bên kia khi cú sút của Haaland bị Raya cản phá, còn cú phá bóng của Eze đã chạm vào Rice nhưng lại bật ra ngoài xà ngang.

Arsenal tiếp tục áp đảo đối phương đến mức Guardiola phải rút Phil Foden và Haaland ra để nhường chỗ cho Nathan Ake và Nico Gonzalez. Phần lớn thời gian cuối trận Man City chủ yếu là phòng ngự, hàng thủ của đội khách hoạt động hiệu quả, đặc biệt thủ thành Donnaruma bọc lót tốt khiến các cơ hội ghi bàn thực sự của Arsenal không nhiều.

Martinelli ghi bàn vào lưới Man City giúp Arsenal gỡ hòa.

Bất ngờ xảy ra ở phút bù giờ thứ hai, Martinelli đã trừng phạt The Citizens bằng cách đón đường chuyền của Eze từ phía sau và tâng bóng qua Donnarumma giúp "Pháo thủ" gỡ hòa. Với một điểm có được từ trận cầu ở vòng 5 Ngoại hạng Anh, Arsenal duy trì khoảng cách ba điểm với Man City, tuy nhiên họ đã kém đội đầu bảng Liverpool tới 5 điểm.

