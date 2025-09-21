Nhận định Arsenal - Man City (22h, 21/9): Thời cơ tăng tốc

Arsenal đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp hai để giành trọn ba điểm trước Athletic Bilbao vào giữa tuần. Trong khi đó, The Citizens cũng không kém cạnh khi đánh bại nhà vô địch Ý Napoli ngay tại Etihad hai ngày sau đó.

Hành trình tìm kiếm vinh quang châu Âu của Arsenal mùa này đã khởi đầu đầy thuận lợi tại San Mames (Tây Ban Nha). Đội bóng thành London phải nhờ đến sự tỏa sáng của hai cầu thủ dự bị để giành chiến thắng. Với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt sau sự xuất hiện của Eberechi Eze từ Crystal Palace với giá 67,5 triệu bảng, cặp tiền vệ cánh Gabriel Martinelli và Leandro Trossard đã chứng minh giá trị của mình. Cả hai đều vào sân từ băng ghế dự bị và đã ghi bàn, khẳng định vị thế cho một suất đá chính.

Martinelli và Trossard tỏa sáng trong chiến thắng của Arsenal trước Athletic Bilbao (Ảnh: Getty).

Trở lại với Premier League, đoàn quân của Mikel Arteta hiện đang xếp thứ ba, tạm thời xếp sau Liverpool, Tottenham trong cuộc đua vô địch. Arsenal đã thắng ba trong bốn trận mở màn, kém đội đầu bảng của Arne Slot ba điểm tính đến trước vòng thứ năm. Trên sân nhà Emirates, "Pháo thủ" đã có hai màn trình diễn thuyết phục, đánh bại Leeds United 5-0 vào ngày 23/8 và Nottingham Forest 3-0 vào đầu tháng 9.

Sau ba mùa giải liên tiếp về nhì, người hâm mộ Arsenal đang khao khát một danh hiệu lớn. Sự tiến bộ đáng kể dưới thời Arteta được thể hiện rõ khi họ đang có chuỗi năm trận bất bại trên mọi đấu trường trước Man City của Pep Guardiola. Giờ đây, một chiến thắng sẽ giúp Arsenal trở lại vị trí nhì bảng để tiếp tục bám đuổi Liverpool, đồng thời làm chậm bước tiến của Man City.

Về phía Man City, sau khởi đầu chậm chạp với hai trận thua trong ba trận đầu mùa 2025-26, cỗ máy của Guardiola đang dần vào guồng. Đội bóng này đã giành những chiến thắng vang dội cả trong nước và châu Âu kể từ khi trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế.

Man City đang dần tìm lại phong độ tốt sau khởi đầu chậm chạp (Ảnh: Getty).

Chiến thuật cứng rắn của Ruben Amorim tại Man Utd không thể ngăn cản sức mạnh của The Citizens trong trận derby cuối tuần trước, khi Erling Haaland và Phil Foden ghi bàn trong chiến thắng 3-0. Tiếp đó, Man City mở màn hành trình Champions League bằng chiến thắng 2-0 trước nhà đương kim vô địch Serie A Napoli vào rạng sáng 19/9.

Với 6 bàn thắng trong 5 trận đấu chính thức mùa này, Haaland dường như đã trở lại với phong độ đỉnh cao. Tiền đạo này đang hướng tới mục tiêu ghi bàn trong ba trận liên tiếp vào lưới Arsenal, sau khi đã lập công trong mỗi lần gặp gỡ "Pháo thủ" tại Premier League mùa trước.

Sau chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trước Arsenal từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2023, The Citizens hiện đã có 5 trận không thắng trước đội bóng của Mikel Arteta. Điều này cho thấy cán cân quyền lực ở đỉnh cao bóng đá Anh đang dần chuyển dịch, có lợi cho đội bóng Bắc London trong cuộc săn lùng danh hiệu. Dẫu vậy một chiến thắng ở Emirates sẽ giúp Man City tăng tốc, trở lại với cuộc đua giành ngôi vô địch.

Thông tin đội hình

Arsenal đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi một loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương. Tiền vệ Eze đã có màn ra mắt Champions League đầy khó khăn vào giữa tuần, anh có nguy cơ bị đẩy lên băng ghế dự bị vào cuối tuần này. HLV Arteta đang cân nhắc khả năng loại anh khỏi vị trí tiền vệ cánh trái, trừ khi có thể tìm được một vai trò phù hợp hơn cho "huyền thoại của Crystal Palace" ở khu vực trung tuyến.

Eze chưa chứng minh được năng lực tại Arsenal (Ảnh: Getty).

Ở vị trí cánh, cuộc cạnh tranh đang diễn ra gay gắt giữa Martinelli và Trossard. Cả hai cầu thủ này đều đã ghi hai bàn tại Sam Mames vào giữa tuần, và đang nỗ lực giành lấy sự tin tưởng của HLV trưởng cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Bên cánh đối diện, Bukayo Saka vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương, mở ra cơ hội cho Noni Madueke tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng từ đầu mùa giải.

Tình hình chấn thương của Arsenal còn phức tạp hơn khi Martin Odegaard vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương vai tái phát. Gabriel Jesus và Kai Havertz cũng sẽ vắng mặt dài hạn vì những vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối.

Về phía Man City, đoàn quân của Guardiola sẽ nhận được sự tăng cường đáng kể cho hàng phòng ngự khi tuyển thủ Anh John Stones nhiều khả năng trở lại sau thời gian chấn thương cơ. Chấn thương đã khiến Stones phải ngồi ngoài trong một số trận đấu gần đây.

Trong những trận đấu gần đây, The Citizens đã phải dựa vào bộ đôi Haaland và Foden để tìm kiếm bàn thắng, trong bối cảnh một số tân binh như Rayan Cherki (chấn thương cơ) và Omar Marmoush (chấn thương đầu gối) đang phải điều trị chấn thương. Rayan Ait-Nouri cũng là một gương mặt mới khác hiện không thể thi đấu, đồng nghĩa với việc cầu thủ trẻ Nico O'Reilly sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí cánh trái trong hàng phòng ngự bốn người của đội khách.

Đội hình ra sân dự kiến

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Man City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri, Silva, Reijnders; Foden, Haaland, Doku