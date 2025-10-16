Hendrio nhận quốc tịch, sẵn sàng lên đội tuyển Việt Nam

Trước mắt, Hendrio có thể ra mắt CLB Hà Nội trong trận tiếp đón Ninh Bình tại vòng 7 V-League 2025-2026.

CLB Hà Nội thông báo cầu thủ Hendrio chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, với cái tên Đỗ Hoàng Hên. Trước đó, đội bóng Thủ đô hỗ trợ cầu thủ người Brazil các thủ tục nhập tịch, đồng thời đăng ký anh là nội binh ở giai đoạn lượt đi V-League.

Hendrio sẽ ra mắt CLB Hà Nội vào cuối tuần này (Ảnh: HNFC).

Như vậy, ngay ở vòng 7 cuối tuần này, trong trận Hà Nội FC tiếp đón Ninh Bình, Đỗ Hoàng Hên có thể ra sân thi đấu. Đây là trận đấu đầu tiên của anh cho đội chủ sân Hàng Đẫy, kể từ khi chia tay CLB Nam Định.

Trong khi đó, với đội tuyển Việt Nam, phải hết tháng 12 tới, Hoàng Hên mới có thể được HLV Kim Sang Sik triệu tập. Theo quy định của FIFA, cầu thủ sinh năm 1994 phải tròn 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, mới đủ điều kiện được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Nếu thi đấu tốt ở CLB Hà Nội, Hoàng Hên khả năng được HLV Kim Sang Sik gọi lên đội tuyển Việt Nam trong trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà vào cuối tháng 3/2026, thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ở trận quyết đấu với Malaysia, ngoài Hoàng Hên và sự trở lại của Xuân Son, HLV Kim Sang Sik cũng có thể gọi thêm một cầu thủ nhập tịch khác là Gustavo Santos. Đích thân chiến lược gia người Hàn Quốc để xuất nhập tịch cho trung vệ CLB Đà Nẵng nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam.