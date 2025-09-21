Báo Indonesia tiết lộ tuyển Việt Nam sẽ có 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil

“Đội tuyển Việt Nam sẽ có ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil để quyết chiến với Malaysia trong trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Họ đang nỗ lực lấy lại danh dự sau thất bại 0-4 trước Malaysia vào tháng 6”, tờ SuperBall viết.

Gustavo Santos là sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: CLB Thanh Hóa).

Trong số ba cầu thủ gốc Brazil mà tờ SuperBall nhắc tới, có Xuân Son là người đã tạo được dấu ấn. Hai người khác hứa hẹn sẽ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong tương lai là tiền vệ Hendrio và trung vệ Gustavo Santos. Cả hai cầu thủ đang nằm trong diện sắp nhập tịch Việt Nam trong thời gian tới.

Tờ SuperBall nói về Hendrio và Gustavo Santos: “VFF và HLV Kim Sang Sik đề xuất nhập tịch Gustavo Santos cho đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ của CLB Đà Nẵng sở hữu chiều cao 1,95m. Anh được đánh giá là có chất lượng và phù hợp với định hướng phát triển của đội tuyển Việt Nam.

Trong quá khứ, Gustavo Santos từng thi đấu cho hàng loạt CLB như Thể Công Viettel, Sài Gòn FC, SLNA, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa và gần nhất là Đà Nẵng. Do có 6 năm thi đấu ở Việt Nam nên Gustavo Santos đáp ứng yêu cầu nhập tịch của FIFA.

Điểm mạnh của Gustavo Santos nằm ở khả năng không chiến, chọn vị trí và chỉ huy hàng phòng ngự. Anh là một trong những trung vệ ngoại xuất sắc nhất V-League thời điểm này. Gustavo Santos sẽ đảm bảo chất lượng cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với những tiền đạo gốc châu Âu và Nam Mỹ của Indonesia và Malaysia.

Ngoài khả năng phòng ngự, Gustavo Santos còn có khả năng chuyền bóng và phát động tấn công tốt. Anh thậm chí từng thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự ở CLB Thanh Hóa.

Hendrio cải thiện chất lượng cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hà Nội FC).

Hendrio cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam. Đây là một tiền vệ có nhãn quan chiến thuật tốt và rất am hiểu bóng đá Việt Nam.

Nếu cả hai cùng được triệu tập lên tuyển Việt Nam, sức mạnh của đội bóng này sẽ được tăng cường đáng kể. Bộ ba gốc Brazil sẽ đóng vai trò trục xương sống trong lối chơi của đội bóng”.

Sau trận thua 0-4 trước Malaysia ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam cần phải thắng với cách biệt 4 bàn trở lên trong trận tái đấu trên sân nhà vào tháng 3 năm sau mới có thể tham dự Asian Cup 2027. Khả năng Malaysia ngã ngựa trước Lào hay Nepal là rất thấp.