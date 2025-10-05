Tờ báo nổi tiếng ở châu Âu bị sốc khi Harry Kewell tới làm việc ở V-League

Harry Kewell là cái tên tầm cỡ thế giới. Ông có sự nghiệp nổi danh trong màu áo Leeds, trước khi gặt hái được danh hiệu cao quý Champions League cùng Liverpool. Cựu danh thủ sinh năm 1978 còn là hình ảnh mang tính biểu tượng của bóng đá Australia.

HLV Harry Kewell tới làm việc ở CLB Hà Nội (Ảnh: Getty).

Mặc dù chưa thành công ở sự nghiệp huấn luyện nhưng việc Harry Kewell quyết định tới dẫn dắt CLB Hà Nội thi đấu ở V-League mang tới bất ngờ lớn.

Tờ The Sun đã giật tít: “Cựu danh thủ Liverpool Harry Kewell gây sốc khi nhận được công việc HLV trưởng tại CLB ở Việt Nam”. Trong đó, tờ báo của Anh thừa nhận: “Harry Kewell khiến tất cả bất ngờ vì chọn làm việc ở Việt Nam. Cổ động viên đùa rằng mọi thứ như kịch bản phim của Netflix.

Cựu danh thủ lừng danh của bóng đá Australia giải nghệ vào năm 2014. Ông bắt đầu tham gia công việc huấn luyện ba năm sau đó khi dẫn dắt hàng loạt CLB Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet.

Sau đó, Harry Kewell tới Nhật Bản làm việc cho CLB Yokohama Marinos nhưng sớm rời đi sau 1 năm vào năm 2024. Giờ đây, danh thủ lừng danh này khiến tất cả bất ngờ khi tái xuất ở CLB Hà Nội tại Việt Nam”.

Tờ The Sun dẫn lời nhiều cổ động viên (CĐV) bày tỏ sự ngạc nhiên khi Kewell tới Việt Nam làm việc. Dưới đây là một vài ý kiến tiêu biểu:

“Trông giống như kịch bản phim Netflix vậy”.

“Chúc anh may mắn tại môi trường mới nhé, Kewell!”.

“Ôi. Tôi không ngờ Kewell lại có nước đi như vậy”.

Kewell là hình ảnh mang tính biểu tượng của bóng đá Australia (Ảnh: Getty).

“Đây là cơ hội lớn để cầu thủ Australia vĩ đại cuối cùng có thể giành danh hiệu trên băng ghế huấn luyện”.

Tờ Tribal Football hy vọng Kewell có thể tìm thấy luồng gió mới trong sự nghiệp huấn luyện sau nhiều năm chưa biết tới thành công. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của ông sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng Thủ đô.

Vào tối 4/10, huyền thoại bóng đá người Australia đã có chia sẻ đầu tiên tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông viết trên trang cá nhân: “Chào các CĐV bóng đá Việt Nam. Tôi là Harry Kewell, HLV trưởng mới của Hà Nội FC. Tôi đang rất nóng lòng bắt đầu công việc của mình. Hẹn gặp lại các bạn”.