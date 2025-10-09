HLV Harry Kewell cam kết đặc biệt khi dẫn dắt CLB Hà Nội

HLV Harry Kewell: “Tôi tận hưởng thử thách dẫn dắt CLB Hà Nội”

"Khi có cơ hội dẫn dắt CLB Hà Nội và nhận thấy tham vọng của CLB, một đội bóng giàu khát khao chiến thắng dựa trên bản sắc, tôi rất hào hứng và sẵn sàng tận hưởng thử thách này. Tôi cũng biết CLB Hà Nội đang trong thời gian kỷ niệm 20 năm thành lập, điều này mang đến áp lực lớn để đưa đội bóng tới thành công.

Tuy vậy, với tôi bóng đá gắn liền với sức ép, và bóng đá là sự học hỏi, nỗ lực cải thiện từng ngày. Tôi đã có sự chuẩn bị trước khi tiếp quản đội bóng. Sau khi nghiên cứu, xem xét các trận đấu của đội, tôi nhận thấy một số điều cần cải thiện”, HLV Harry Kewell mở lời trong cuộc họp báo chiều 9/10.

HLV Harry Kewell hào hứng với thách thức ở V-League (Ảnh: VA).

"Là một HLV, điều cần thiết là cung cấp thông tin rõ ràng để các cầu thủ hiểu những gì HLV mong muốn, đồng thời mong muốn họ phải thật chăm chỉ. Tôi cũng quyết định cách đội bóng sẽ chơi dựa trên những cầu thủ tôi đang có cũng như quá trình tập luyện. Đội bóng nào cũng muốn chơi như Liverpool hay Man City, nhưng cần có thời gian để đạt được điều đó", Harry Kewell khẳng định.

Tân thuyền trưởng đội bóng Thủ đô cho biết ông thuộc mẫu HLV thích ứng với hoàn cảnh, sẵn sàng cho mọi thử thách và cố gắng tìm kiếm thứ bóng đá đẹp nhất, tạo ra kết quả tốt nhất. Ông cam kết sẽ cùng các cầu thủ nỗ lực hết mình, làm việc chăm chỉ và giúp CLB vươn tới thành công.

"Tôi đã trao đổi kỹ với Chủ tịch CLB Hà Nội về định hướng phát triển, tất nhiên tôi còn nhiều công việc phải làm. Hôm qua tôi có họp với các cầu thủ và nêu 3 yếu tố then chốt để đạt kết quả tốt, đó là sự rõ ràng trong thông tin, thái độ tập trung và tinh thần học hỏi.

V-League sắp trở lại vào ngày 18/10, nên chúng tôi cần tập trung hơn, làm việc chăm chỉ hơn. Tôi luôn tìm cách học hỏi thêm, đưa ra các ý tưởng mới. Robbie Fowler là bạn thân của tôi, anh ấy chia sẻ với tôi nhiều kinh nghiệm với bóng đá châu Á", HLV Harry Kewell chia sẻ thêm.

Harry Kewell là gương mặt quen thuộc của giải Ngoại hạng Anh, biểu tượng cho thế hệ cầu thủ tài năng và kỷ luật của bóng đá Australia. Ông từng cùng Leeds United lọt vào bán kết Champions League 2000-2001. Trong màu áo Liverpool, huyền thoại bóng đá Australia cũng giành được chức vô địch Champions League 2004-2005.

Sau khi giải nghệ, vị HLV sinh năm 1978 dấn thân vào con đường huấn luyện tại Anh - nơi đòi hỏi khắt khe về chuyên môn, quy trình và tư duy quản trị bóng đá. Ông từng đảm nhiệm vai trò tại Crawley Town, Oldham Athletic, Barnet và Watford, được đánh giá cao ở khả năng truyền cảm hứng, phát triển cầu thủ trẻ và xây dựng văn hóa đội bóng dựa trên tính chuyên nghiệp.

HLV Harry Kewell trong buổi lễ ra mắt CLB Hà Nội chiều 9/10 (Ảnh: VA).

Harry Kewell cũng từng là trợ lý cho HLV Ange Postecoglou tại Celtic (Scotland) năm 2022, trước khi đảm nhận vị trí HLV Yokohama F. Marinos vào đầu năm 2024 và giúp đội bóng Nhật Bản giành ngôi Á quân AFC Champions League 2023-2024.

Giờ đây, khi đặt chân đến Hà Nội, Harry Kewell mang theo không chỉ danh tiếng, mà còn là vốn kinh nghiệm từ môi trường Premier League khắc nghiệt, cùng nền tảng triết lý huấn luyện được tôi luyện tại các CLB châu Âu, Nhật Bản, thứ mà bóng đá Việt Nam đang hướng đến.

Trong bối cảnh ấy, việc bổ nhiệm HLV Harry Kewell, huyền thoại bóng đá Australia từng chinh chiến ở Premier League, cũng như sân chơi World Cup là bước đi cho thấy khát vọng lớn và quyết tâm thay đổi của đội bóng Thủ đô.

Niềm tin của CLB Hà Nội vào Harry Kewell

Việc một biểu tượng của bóng đá thế giới như Harry Kewell đến làm việc tại Việt Nam không chỉ là bản hợp đồng huấn luyện, mà là một sự kiện mang tầm chiến lược, phản ánh khát vọng vươn lên và hội nhập sâu hơn của CLB bóng đá Hà Nội nói riêng cũng như bóng đá Việt Nam nói chung với khu vực và châu lục.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Vinh Quang khẳng định CLB Hà Nội không dễ để thuyết phục một HLV danh tiếng tới làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Kewell đã rất quan tâm tới đề nghị của đội bóng Thủ đô, điều này thúc đẩy quá trình đàm phán tiếp theo.

Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang đặt nhiều kỳ vọng vào tân HLV Harry Kewell (Ảnh: VA).

“Là HLV đẳng cấp và danh tiếng, đương nhiên chúng tôi mất rất nhiều thời gian để đi đến thỏa thuận cuối cùng. Nhưng điều này xứng đáng, bởi sự hiện diện của một danh thủ như Kewell sẽ giúp các cầu thủ trở nên tốt hơn, khi có thể học hỏi từ một cầu thủ huyền thoại ngay trên sân thay vì qua các video clip", ông Đỗ Vinh Quang nói.

Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội nói thêm: “CLB Hà Nội đang bước vào một giai đoạn mới - giai đoạn của tư duy hiện đại, kỷ luật và chuyên nghiệp. Việc bổ nhiệm ông Harry Kewell là một phần trong chiến lược dài hạn để CLB chuyển mình theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ở CLB Hà Nội, chỉ có một ngôi sao duy nhất, đó là tập thể đội bóng. Không có cá nhân nào lớn hơn CLB, không ai vượt lên trên tinh thần đoàn kết và sự khiêm tốn. Chính tinh thần ấy mới là ngôi sao sáng nhất của CLB Hà Nội. Tôi tin rằng ông Harry Kewell - với tư duy châu Âu và trái tim hướng về giá trị tập thể - sẽ đồng cảm và tiếp nối truyền thống này”.