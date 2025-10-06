HLV Harry Kewell tuyên bố đanh thép ngay sau khi đặt chân tới Việt Nam

Ngày 5/10, HLV Harry Kewell đã chính thức đặt chân tới Việt Nam, khởi đầu hành trình đầy tham vọng cùng CLB Hà Nội. Huyền thoại bóng đá Australia đã có chia sẻ nhanh ngay sau khi xuống máy bay.

HLV Harry Kewell tới Việt Nam, bắt đầu thử thách ở CLB Hà Nội (Ảnh: CLB Hà Nội).

Cựu danh thủ của Liverpool cho biết: “Tôi rất biết ơn bóng đá, nó đã đưa tôi đến nhiều vùng đất tuyệt vời. Hà Nội là thành phố xinh đẹp. Tôi rất vui khi đến CLB Hà Nội và mong chờ thử thách trước mắt. Hy vọng chúng ta sẽ tạo nên bầu không khí tuyệt vời và đưa CLB Hà Nội trở lại vị thế vốn có”.

Huyền thoại người Australia đã thi đấu và làm HLV ở nhiều quốc gia trên thế giới. Điều đó có thể giúp ông dễ dàng thích nghi với môi trường mới. HLV Harry Kewell chia sẻ thêm: “Mỗi quốc gia có văn hóa riêng. Tôi luôn nói với các con tôi rằng hãy đón nhận văn hóa nơi con đến. Nếu làm được điều đó, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống ở Hà Nội như cách tôi tận hưởng bóng đá.

Tôi từng làm việc với nhiều cầu thủ châu Á, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc và họ đều có tinh thần và thái độ nỗ lực tuyệt vời. Tôi tin cầu thủ Việt Nam cũng như vậy. Tôi muốn tạo ra môi trường mà ở đó họ luôn khát khao học hỏi và cải thiện bản thân. Khi họ tiến bộ, đội bóng cũng sẽ đi lên. Tôi biết các cầu thủ Việt Nam rất cầu thị, luôn muốn được phát triển và giúp họ tốt lên là nhiệm vụ của tôi”.

Kewell trong vòng tay của CĐV Hà Nội FC (Ảnh: CLB Hà Nội).

Ngồi trên ô tô, HLV Harry Kewell đã nếm món bánh Trung thu truyền thống của Việt Nam. Ông tỏ ra tâm đắc: “Tôi yêu ẩm thực, vợ tôi nấu ăn rất ngon và tôi muốn thử hết các món ăn Việt Nam, trừ món nấm. Nhưng trước hết, bóng đá là ưu tiên số một.

Tôi rất háo hức được gặp các cổ động viên (CĐV) CLB Hà Nội. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên bầu không khí tuyệt vời và đưa CLB Hà Nội trở lại vị thế vốn có. Đó là lý do tôi có mặt ở đây”.

Trước khi bổ nhiệm HLV Harry Kewell, CLB Thủ đô đang có 8 điểm sau 6 trận và đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Ông sẽ ra mắt CLB Hà Nội trong trận đấu với Ninh Bình FC vào ngày 18/10.