Hé lộ tiền thưởng trong sự nghiệp của các tay golf nữ hàng đầu thế giới

Kết thúc mùa giải 2025 trên LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt), Atthaya “Jeeno” Thitikul xếp hạng số một thế giới, đưa Nelly Korda (Mỹ) xuống vị trí số hai.

Golfer số một thế giới Atthaya "Jeeno" Thitikul xếp thứ 7 về thu nhập (Ảnh: Getty).

Trong nhóm các golfer kiếm tiền nhiều nhất thông qua tiền thưởng ở các giải golf chuyên nghiệp, Atthaya Thitikul cũng đã vươn lên hạng 7.

Tổng số tiền mà golfer người Thái Lan kiếm được từ đầu sự nghiệp của mình, tính cho đến thời điểm hiện tại, là 17,37 triệu USD (hơn 458 tỷ đồng).

Annika Sorenstam đứng đầu thế giới về việc kiếm tiền nhờ đánh golf chuyên nghiệp (Ảnh: Getty).

Đứng đầu danh sách kiếm được nhiều tiền nhất nhờ đánh golf, xét trong nhóm các vận động viên (VĐV) nữ là Annika Sorenstam (Thụy Điển, gần 22,6 triệu USD, khoảng 596 tỷ đồng).

Xếp thứ nhì trong danh sách này là đương kim vô địch Olympic Lydia Ko (New Zealand, 21,32 triệu USD, khoảng 562 tỷ đồng). Xếp thứ 3 là Karrie Webb (Australia, 20,3 triệu USD, khoảng 535 tỷ đồng).

Một golfer khác người Thái Lan có trong danh sách top 20 tay golf nữ kiếm nhiều tiền nhất thế giới nhờ thi đấu chuyên nghiệp, có Ariya Jutanugarn. Cô gái này đã kiếm được tổng cộng 14,13 triệu USD (gần 373 tỷ đồng) đứng thứ 17 trong danh sách.