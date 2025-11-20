Các tay golf nữ mạnh nhất sẵn sàng cho giải CME Group Tour Championship

CME Group Tour Championship là giải đấu tổng kết mùa giải trên LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với các giải Master trong môn quần vợt). Vì tính chất nói trên, giải quy tụ hầu hết các golfer mạnh nhất thế giới hiện nay.

Mỹ nhân làng golf Nelly Korda đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên cho mình ở mùa giải hiện tại (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý nhất trong số này là số một thế giới Atthaya Thitikul (Thái Lan), số hai thế giới, đồng thời là nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 Nelly Korda (Mỹ), nhà vô địch Olympic Paris 2024 Kydia Ko (New Zealand).

Ngoài ra, giải còn có sự góp mặt của cựu số một thế giới Lexi Thompson (Mỹ), Ko Jin Young (Hàn Quốc), cựu số hai thế giới Celine Boutier (Pháp).

Chưa hết, các golfer từng giành những danh hiệu major (tương đương với tính chất các danh hiệu Grand Slam trong môn quần vợt) như Minjee Lee (Australia), Patty Tavatanakit (Thái Lan) cũng xuất hiện.

CME Group Tour Championship 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến sáng 24/11 (theo giờ Việt Nam), trên sân Tiburon Golf Club, tại Naples (Florida, Mỹ).

Tổng giá trị của giải năm nay lên đến 11 triệu USD (hơn 290 tỷ đồng). Đây là con số rất cao đối với một giải golf dành cho nữ.