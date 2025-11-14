Các nữ vận động viên mạnh tham dự giải golf The Annika 2025

The Annika là giải đấu thuộc hệ thống LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt). Chính vì thế giải đấu này thu hút rất nhiều golfer mạnh.

Nelly Korda là ứng cử viên vô địch nặng ký tại The Annika 2025 (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý trong số này là cựu số một thế giới, cựu vô địch Olympic Tokyo 2020 Nelly Korda (Mỹ), Lexi Thompson (Mỹ), Yuka Saso (người Nhật gốc Philippines), Patty Tavatanakit (Thái Lan). Họ là những ứng cử viên vô địch nặng ký tại giải năm nay.

Ngoài ra, giải còn có sự hiện diện của cựu số hai thế giới Lilia Vu (người Mỹ gốc Việt), Aditi Ashok (Ấn Độ), Celine Boutier (Pháp), Hannah Green (Australia)…

The Annika 2025 diễn ra trên sân Pelican Golf Club, tại Belleair, Florida (Mỹ). Tổng giá trị giải thưởng của giải là 3,25 triệu USD (hơn 85,5 tỷ đồng).

Đây là con số không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ đối với một giải golf dành cho nữ.