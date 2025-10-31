Các tay golf mạnh tham dự giải đấu dành cho nữ Maybank Championship 2025

Maybank Championship là giải đấu thuộc hệ thống LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, tương đương với các giải Master trong môn quần vợt). Đấy là lý do mà có rất nhiều nữ golfer mạnh xuất hiện tại giải đấu này.

Số một thế giới Atthaya "Jeeno" Thitikul xuất hiện tại Maybank Championship 2025 (Ảnh: Getty).

Đáng kể nhất trong số này là tay golf số một thế giới Atthaya Thitikul (Thái Lan), cựu số hai thế giới Celine Boutier (Pháp), tay golf người Mỹ gốc Việt Lilia Vu.

Chưa hết, giải còn có sự hiện diện của nhà vô địch Olympic Paris 2024 Lydia Ko (New Zealand) và một tay golf nữa cũng rất mạnh là Patty Tavatanakit (Thái Lan)…

Maybank Championship 2025 diễn ra từ ngày 30/10 đến 2/11, tại Golf & Country Club (Kuala Lumpur, Malaysia).

Tổng giá trị giải thưởng của Maybank Championship 2025 là 3 triệu USD (khoảng 79 tỷ đồng). Đây là con số không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ ở các giải golf dành cho phái đẹp.