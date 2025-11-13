Hai khán giả qua đời tại giải ATP Finals ở Turin

Hai khán giả, lần lượt 70 tuổi và 78 tuổi, đã qua đời trong hai sự cố riêng biệt xảy ra hôm thứ hai (10/11) tại giải quần vợt ATP Finals ở Turin (Ý). Theo truyền thông Ý, cả hai đều là nam giới, song danh tính cụ thể chưa được công bố.

Sự cố đầu tiên xảy ra vào buổi sáng cùng ngày, khi một người đàn ông 70 tuổi bất ngờ ngã quỵ tại khu vực dành cho người hâm mộ ở Piazza d’Armi, ngay trước giờ khởi tranh trận đấu tại Inalpi Arena. Ông được đội ngũ y tế sơ cứu tại chỗ và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Molinette, nhưng không qua khỏi.

Chật cứng khán giả tại Inalpi Arena theo dõi trận đấu giữa Sinner và Zverev (Ảnh: Getty).

Vụ việc thứ hai diễn ra sau đó, trong cùng ngày 10/11, khi một khán giả 78 tuổi gục xuống trên khán đài trước trận đơn nam giữa Lorenzo Musetti và Taylor Fritz. Trận đấu đã bị tạm hoãn ngay sau khi sự cố được thông báo. Lực lượng cấp cứu có mặt kịp thời và đưa nạn nhân đến cùng bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng ông cũng được xác nhận đã tử vong không lâu sau đó.

Trong thông cáo chung phát đi hôm 12/11, Liên đoàn Quần vợt và Padel Ý (FITP) cùng Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề (ATP) gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

“Nhân viên y tế và đội cấp cứu đã phản ứng ngay lập tức, thực hiện mọi biện pháp hỗ trợ cần thiết. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực cứu chữa và can thiệp kịp thời, cả hai đều không qua khỏi”, tuyên bố nêu rõ.

ATP Finals được tổ chức tại Turin từ năm 2021 và đã được xác nhận sẽ tiếp tục là địa điểm đăng cai đến năm 2030. Giải đấu năm nay thu hút đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả đến cổ vũ cho các tay vợt chủ nhà như Jannik Sinner và Lorenzo Musetti. Sinner hiện đã giành vé vào bán kết sau các chiến thắng ấn tượng trước Felix Auger-Aliassime và Alexander Zverev.