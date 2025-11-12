Alcaraz ngược dòng ngoạn mục, tiến gần vé vào bán kết ATP Finals

Trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả tại Inalpi Arena (Turin, Ý), hạt giống số một người Tây Ban Nha đã có màn lội ngược dòng ấn tượng, giành chiến thắng 6-7(2), 7-5, 6-3 để duy trì thành tích bất bại 2-0 tại bảng đấu Jimmy Connors.

Á quân năm ngoái Fritz tưởng chừng nắm chắc chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Alcaraz trong năm 2025, nhưng tay vợt 22 tuổi đã thể hiện bản lĩnh và khả năng bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt với game giao bóng kéo dài tới 14 phút ở set thứ hai, được xem là bước ngoặt của trận đấu.

Alcaraz ăn mừng sau chiến thắng trước Fritz (Ảnh: Getty).

“Trận đấu rất căng thẳng. Tôi gặp nhiều khó khăn hơn anh ấy ở set đầu tiên. Tôi giao bóng không tốt và anh ấy tỏ ra khá thoải mái ở cuối sân. Tôi thực sự nhẹ nhõm sau chiến thắng này. Dù không cảm nhận bóng tốt như ở trận mở màn, tôi vẫn tìm ra cách để trở lại và khai thác điểm yếu của đối thủ”, Alcaraz chia sẻ sau trận đấu.

Với chiến thắng này, Alcaraz vẫn chưa thể giành vé vào bán kết do Alex de Minaur để thua tay vợt mới ra mắt Lorenzo Musetti ở trận đấu muộn cùng ngày. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện cũng chỉ còn cách Jannik Sinner đúng 50 điểm trong cuộc đua đến ngôi số một của năm. Anh sẽ khép lại vòng bảng với trận gặp Musetti vào thứ năm tới.

“Tôi sẽ cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó. Trận tới sẽ rất quan trọng. Tôi sẽ cố không để áp lực ảnh hưởng đến mình, tập trung vào mục tiêu và cố gắng cảm thấy tốt hơn so với hôm nay", Alcaraz mỉm cười nói khi được hỏi về khả năng giữ ngôi số một.

Điểm nhấn của trận đấu đến ở đầu set hai, khi Alcaraz đối mặt break-point ở game 3. Anh cứu nguy bằng một pha phòng thủ ngoạn mục, rồi lao lên lưới tung cú vô lê quyết định, khiến khán giả bùng nổ. Từ đó, anh dần chiếm ưu thế và thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Theo thống kê, Alcaraz đã cứu thành công cả hai break-point trong set thứ hai, trước khi tận dụng tốt cơ hội ở game thứ 12 để khép lại set đấu, nhờ một chút may mắn khi cú trả trái tay của Fritz đi chệch lưới. Bước vào set quyết định, tay vợt số một thế giới hoàn toàn áp đảo, dẫn 5-1 trước khi kết thúc trận đấu sau 2 giờ 48 phút, nâng tỷ số đối đầu với Fritz lên 5-1.