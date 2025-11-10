Alcaraz hạ De Minaur, khởi đầu ấn tượng tại ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz mở màn chiến dịch Nitto ATP Finals 2025 bằng chiến thắng ấn tượng 7-6(5), 6-2 trước Alex de Minaur vào rạng sáng 10/11. Kết quả này không chỉ giúp tay vợt người Tây Ban Nha khởi đầu thuận lợi mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình chinh phục danh hiệu đầu tiên tại giải đấu danh giá cuối mùa.

Carlos Alcaraz thắng dễ dàng ở trận ra quân tại ATP Finals 2025 (Ảnh: Getty).

Sau hai lần thất bại ở trận ra quân tại Turin (Ý) trước Alexander Zverev (2023) và Casper Ruud (2024), Alcaraz thể hiện rõ quyết tâm thay đổi kịch bản. Dù set đầu tiên diễn ra căng thẳng và phải phân định bằng loạt tie-break, tay vợt 21 tuổi vẫn giữ vững bản lĩnh để thắng ngược từ thế bị dẫn 3-5, ghi liền bốn điểm và khép lại set đấu với phần thắng 7-6(5).

Trong set hai, Alcaraz tiếp tục duy trì phong độ cao, kiểm soát tốt các lỗi đánh hỏng và tận dụng hiệu quả những cú đánh uy lực để bứt phá, giành chiến thắng 6-2. Anh kết thúc trận đấu sau 1 giờ 40 phút và nâng thành tích đối đầu với De Minaur lên 5-0.

“Đây thực sự là một trận đấu khó khăn. Alex là tay vợt cực kỳ nhanh và khó bị đánh bại trên mặt sân này. Tôi rất vui vì đã vượt qua được thử thách và hài lòng với lối chơi của mình để hướng tới những trận tiếp theo", Alcaraz chia sẻ.

Với chiến thắng mở màn, Alcaraz tiến gần hơn tới mục tiêu giành danh hiệu số một của năm - thành tích anh từng đạt được năm 2022. Tay vợt người Tây Ban Nha cần thêm 250 điểm tại Turin để vượt qua đối thủ Jannik Sinner trong cuộc đua số một thế giới cuối năm, khi mỗi trận thắng vòng bảng mang lại 200 điểm.

Ở lượt trận tiếp theo, Alcaraz sẽ gặp Taylor Fritz hoặc Lorenzo Musetti ở bảng đấu mang tên Jimmy Connors. Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha hiện dẫn đầu Tour với 68 trận thắng và 8 danh hiệu trong mùa giải 2025.