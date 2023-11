Hà Nội FC có vượt qua khủng hoảng sau trận thắng CLB Trung Quốc?

5 trận toàn thua này của CLB Hà Nội bao gồm 3 trận thua ở vòng bảng AFC Champions League và 2 trận thua tại V-League.

Những thất bại liên tiếp nói trên khiến cho CLB Hà Nội đứng cuối bảng ở cả hai giải đấu chính thức mà họ đang tham dự.

CLB Hà Nội có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay, sau khi họ vượt qua CLB Wuhan Three Towns tối qua (Ảnh: Mạnh Quân).

Cụ thể, đội cựu vô địch V-League đứng cuối bảng J AFC Champions League. Họ mới có 3 điểm, kém Wuhan Three Towns (4 điểm), Uwara Reds (Nhật Bản, 4 điểm) và Pohang Steelers (Hàn Quốc, 12 điểm). Còn ở V-League mùa giải 2023-2024, CLB Hà Nội thậm chí chưa có điểm nào, xếp cuối bảng.

Trận thắng Wuhan Three Towns với CLB Hà Nội vì thế chủ yếu mang ý nghĩa tinh thần. Đội bóng của bầu Hiển vẫn hầu như không có cơ hội vượt qua vòng bảng giải đấu này. Hai đối thủ sắp tới của CLB Hà Nội gồm Pohang Steelers (ngày 29/11) và Uwara Reds (ngày 6/12) mạnh hơn nhiều so với Wuhan Three Towns.

Gặp đối thủ mạnh hơn đối thủ tối qua, đã vậy CLB Hà Nội còn gặp thêm những vấn đề về mặt lực lượng. Trung vệ Duy Mạnh gặp tai nạn giao thông, khó ra sân trở lại với phong độ cao trong thời gian ngắn trước mắt.

Trong khi đó, tiền đạo Joel Tagueu cũng như các ngoại binh khác của CLB Hà Nội gặp vấn đề về mặt phong độ từ đầu giải đến giờ.

Các năm trước, đội cựu vô địch V-League không phải không đối diện với sự chệch choạc ở giai đoạn đầu mùa. Họ cũng không ít lần đối diện với cảnh các trụ cột xuống phong độ hoặc chấn thương ở khoảng đầu mùa giải.

Văn Quyết hiện không đạt phong độ cao (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhưng khác với các mùa giải trước, hiện tại lực lượng của CLB Hà Nội không còn quá dồi dào. Ví dụ, sau chấn thương của Đỗ Duy Mạnh, đội bóng của bầu Hiển không còn những gương mặt ở đẳng cấp tương tự như Việt Anh, Đoàn Văn Hậu để lấp chỗ trống. Lý do là các cầu thủ vừa nêu đều đã chuyển sang đội bóng khác.

Cũng các năm trước, trong trường hợp Văn Quyết không thể tỏa sáng, không gánh vác được hàng tấn công của CLB Hà Nội, đội này vẫn còn có Quang Hải hoặc Thành Lương có thể đóng vai trò tương tự.

Hiện tại, Quang Hải đã chuyển sang CLB khác, trong khi Thành Lương đã giải nghệ, lực lượng của CLB Hà Nội vì thế hiện không còn chiều sâu như các mùa giải trước đây.

Đấy chính là lý do mà CLB Hà Nội có vẻ hụt hơi ở mùa bóng mới, khi buộc phải căng sức, dàn trải lực lượng ở 2 mặt trận lớn khác nhau (AFC Champions League và V-League).

Chiến thắng trước Wuhan Three Towns tối qua (8/11) của CLB Hà Nội chủ yếu đến từ sự tự ái của một đội bóng lớn bị đặt vào thế bị thử thách, trước khi sự tự ái đấy tạo ra sự phản kháng mạnh mẽ nơi Tuấn Hải và các đồng đội.

Còn về lâu về dài, CLB Hà Nội phải giải quyết bài toán lực lượng, bài toán phong độ của các trụ cột, mới có thể tìm lại hình ảnh của chính họ các năm qua!