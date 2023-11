Đá vào mặt Xuân Mạnh, cầu thủ Trung Quốc bị CĐV đòi đuổi khỏi ĐTQG

Ở lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League, Hà Nội FC đã ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Wuhan Three Towns. Đội bóng Trung Quốc đã vượt lên dẫn trước từ phút thứ 10 do công của He Chao. Tuy nhiên, sau đó, Tuấn Hải đã lập cú đúp ở phút 71 và 90 giúp Hà Nội FC chiến thắng.

Cận cảnh tình huống Wei Shihao đá vào mặt Xuân Mạnh (Ảnh: Fandom Owker).

Không chỉ thất bại, Wuhan Three Towns còn để lại hình ảnh không đẹp với chiếc thẻ đỏ của Wei Shihao sau pha chơi xấu với Xuân Mạnh. Tình huống diễn ra ở phút 73, Xuân Mạnh đi bóng qua Wei Shihao nhưng bị kéo ngã. Chưa dừng lại ở đó, khi ngã xuống đất, cầu thủ của Hà Nội FC còn bị tiền đạo của đối phương đá vào mặt.

Cầu thủ gốc Nghệ An đã nằm sân ôm mặt vô cùng đau đớn. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ với Wei Shihao. Hành động xấu chơi của tiền đạo này khiến cho người hâm mộ Trung Quốc vô cùng bức xúc.

Bởi lẽ, trong quá khứ, Wei Shihao từng nhiều lần gây rối. Ở mùa này, ngôi sao sinh năm 1995 đã bị treo giò 6 trận vì xúc phạm trọng tài. Trong màu áo đội tuyển Trung Quốc, Wei Shihao từng gây bức xúc khi có pha vào bóng triệt hạ với Minamino của Nhật Bản trong trận đấu vào năm 2022.

Mới đây, cầu thủ 28 tuổi này cũng có pha chơi xấu với cầu thủ Uzbekistan trong trận giao hữu, khiến hai bên xô xát.

Wei Shihao nhận thẻ đỏ vì hành vi thô bạo (Ảnh: Mạnh Quân).

Xuân Mạnh nằm sân đau đớn (Ảnh: Mạnh Quân).

Wei Shihao bị xem là "cậu bé hư" của bóng đá Trung Quốc. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều CĐV đã lên tiếng yêu cầu tẩy chay và đề nghị đuổi cổ cầu thủ này khỏi đội tuyển Trung Quốc. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu:

"Đề nghị đuổi cổ cầu thủ này vĩnh viễn khỏi đội tuyển quốc gia".

"Nên cấm thi đấu với kẻ côn đồ này suốt đời".

"Wei Shihao mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn. Tính khí bốc đồng của cậu ta chỉ làm hại bóng đá Trung Quốc".

"Wei Shihao chơi bóng không giỏi mà chỉ giỏi đá người".

"Nếu Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không sớm trừng phạt Wei Shihao thì cậu ta sẽ hủy hoại hình ảnh bóng đá nước nhà".

Wei Shihao đã ghi 6 bàn sau 21 trận ra sân cho Wuhan Three Towns ở mùa giải này. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo sinh năm 1995 đã ra sân 22 trận và ghi 3 bàn.