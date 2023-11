Hà Nội FC ngược dòng đánh bại CLB Trung Quốc tại AFC Champions League

Ở 3 trận trước đó, Hà Nội FC đều thất bại. Đấy chính là lý do mà cựu vô địch V-League thể hiện quyết tâm cao trong trận đấu này. Tuy nhiên, quyết tâm của Hà Nội FC sớm bị dội gáo nước lạnh, khi họ để thủng lưới từ khá sớm.

Bóng mới lăn 10 phút, He Chao đã ghi bàn cho Wuhan Three Towns, từ một pha phối hợp tấn công khá đơn giản của đội khách.

Wuhan Three Towns ghi bàn trước trong trận đấu này (Ảnh: Mạnh Quân).

Thủ môn Tấn Trường trải qua hiệp một vất vả (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau bàn thắng này, đại diện của bóng đá Trung Quốc vẫn chơi sắc nét hơn trong phần còn lại của hiệp một. Wuhan Three Towns không tấn công nhiều, nhưng mỗi đợt lên bóng của họ đều khiến cho khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường bên phía CLB Hà Nội chao đảo.

Cũng trong hiệp đấu thứ nhất, He Chao, Yakubu và Pereira của Wuhan Three Towns đều có cơ hội đối mặt với thủ môn Bùi Tấn Trường của đội chủ nhà. May cho CLB Hà Nội là các cầu thủ bên phía đội khách không dứt điểm tốt.

Phung phí khá nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp một, Wuhan Three Towns phải trả giá trong hiệp hai.

Hàng thủ của CLB Hà Nội trận này thiếu nhiều vị trí quan trọng (Ảnh: Mạnh Quân).

CLB Hà Nội thi đấu tốt hơn trong hiệp hai (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau nhiều nỗ lực ép sân, CLB Hà Nội có bàn san bằng tỷ số ở phút 70. Trong pha bóng này, Tuấn Hải đánh đầu khéo léo, đánh bại thủ môn Liu Diazou của Wuhan Three Towns, san bằng cách biệt cho đội chủ nhà.

Chưa dừng lại tại đây, đến phút 88, Tuấn Hải lại một lần nữa ghi bàn cho CLB Hà Nội. Lần này, Tuấn Hải sút bóng chéo góc đánh bại thủ môn Liu Diazou lần thứ hai trong trận, ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Nội.

Đội khách nhận thẻ đỏ ở phút 74 (Ảnh: Mạnh Quân).

CLB Hà Nội có chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League năm nay (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trước đó, ở phút 74, Wuhan Three Towns chỉ còn chơi với 10 người, do Wei Shihao của họ bị đuổi, vì đá thô bạo với Phạm Xuân Mạnh bên phía CLB Hà Nội. Đấy là lý do khiến cho đội khách sa sút thể lực ở giai đoạn cuối của trận đấu.

Dù thắng trận, nhưng CLB Hà Nội vẫn xếp cuối bảng J AFC Champions League năm nay, sau lượt trận thứ 4.

Đội cựu vô địch V-League hiện có 3 điểm, Wuhan Three Towns có 4 điểm, Urawa Reds (Nhật Bản) có 4 điểm và Pohang Steelers (Hàn Quốc) có 12 điểm.